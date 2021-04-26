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Gündem Ramazan bayramında tam kapanma! Tarihler belli oldu
Gündem

Ramazan bayramında tam kapanma! Tarihler belli oldu

Ramazan ayında devam ettirilecek koronavirüs tedbirlerinin belirleneceği kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda alınacak kararla Kısmi kapanmanın Ramazan boyunca devam etmesine kesin gözüyle bakılırken, bayramda kapanma olacağı tahmin edilen tarihler ise belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 09:41:00 -
Ramazan bayramında tam kapanma! Tarihler belli oldu

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 260 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan gözler Ramazan bayramına ve alınacak yeni tedbirlere çevrilmeye başladı. 14 Nisan'da başlayan kısmi kapanma uygulamasının süresi yeni haftada bitiyor. Pazartesi günü gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde olacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, pazartesi günü Beştepe'de toplanacak. Kabine'nin 3 yeni ismi ilk kez toplantıya katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının öncelikli gündemi yine koronavirüs ile mücadele olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısında koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak yeni kararlar da masada olacak. Kısmi kapanmanın ay sonuna kadar uzatılmasının beklenirken, sokağa çıkma kısıtlamalarının arife günü dahil Ramazan Bayramı’nda da devam ettirilmesi ele alınacak.

Kabine tam kapanma tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde toplanıyor. Önceki toplantısında tedbirlerin sıkılaştırılarak kısmi kapanmaya geçilmesi kararı veren kabine, bugünkü toplantısında Ramazan ayının ilk iki haftasında uygulanan tedbirlerin sonuçlarını değerlendirecek.

Bayramda ne olacak?

Vaka sayılarında istenilen düşüşün yaşanmaması nedeniyle, kısmi kapanma tedbirlerinin ramazan boyunca devam etmesi kararının verilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Böylece hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasıyla birlikte, hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının akşam saat 19.00’dan sabah saat 05.00’e kadar uygulanması, zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlere izin verilmemesi ve diğer kısmi kapanma tedbirleri ay sonuna kadar devam edecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayıları, mutant virüsün yayılışı, hastanelerdeki doluluk oranı, aşı tedariki ve aşılama çalışmaları hakkında kabineye bilgi verecek. Bilim Kurulu’nun aldığı tavsiye kararlarını da değerlendirecek kabine, yeni tedbirleri karara bağlayacak.

Tarihler belli oldu

Bu kapsamda arife gününden Ramazan Bayramı’nın son gününe kadar, yani 12, 13, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararının alınması bekleniyor.

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Yorumlar

Sungur

Katilolmaktan ve kul hakkına girmektense karar yerinde
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