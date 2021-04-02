Ramazan ayı korona kısıtlamaları | Geçtiğimiz yıl ramazan ayı koronavirüs gölgesinde geçti. Bu yılda benzer bir tablo milyonları bekliyor. Peki, ramazan bayramında sokağa çıkmak yasak olur mu?

Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı var mı?

Mübarek ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mart’ta kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan ayında 81 ilde cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı. Ayrıca 81 ilde ramazan ayı boyunca yeme-içme mekanları yalnızca paket servis hizmeti sunacak. Ramazan ayında toplu iftar ve sahurlar da yasaklandı.

Ramazan bayramı 13,14,15 Mayıs’a denk geliyor. Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağının olup olmayacağına yönelik bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl ramazan bayramında 81 ilde 4 günlük kısıtlama uygulanmıştı.