  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Zillet İttifakı'nda kriz! İP'li Başkan salonu terk etti, CHP'li Başkan neye uğradığını şaşırdı

Ömer Çelik'ten Rum Kesimi'ne sert tepki

İlahiyatçı Prof.Dr.Orhan Çeker’den teravih inkarcılarına tepki: Teravih namazını inkar etmek çok yanlıştır, fitne çıkarmaktır

Binali Yıldırım’dan sürpriz! 'Sessiz sedasız olsun diye tembihledim ama...'

Taliban İstanbul'a geliyor! 'Türkiye ABD'den bunu isteyebilir'

İkinci el araç alacaklara kötü haber! Fiyatlar tavan yapacak

Boğaziçi'nin azınlık akdemisyenleri öğrencilerini bakın nasıl kışkırtıyor: Onlara yasal haklarını anlattık!

CHP'li Faik Öztrak'a kritik soru: Kılıçdaroğlu'nu bununla mı suçluyorsun?

İran'dan nükleer resti! ABD ile toplantı yapmayacağız

Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi açıkladı! Koronavirüs aşısı orucu bozar mı?
Yaşam Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı var mı?
Yaşam

Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı var mı?

Ramazan ayı korona yasakları | Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle risk haritası 29 Mart'ta yenilendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ramazan ayında uygulanacak tedbirleri açıkladı. Pek çok kişi ramazan bayramında kısıtlama olup olmayacağını merak ediyor. Peki, ramazan bayramında sokağa çıkmak yasak mı? Ramazan bayramında seyahat yasağı var mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-02 23:51:00 -
Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı var mı?

Ramazan ayı korona kısıtlamaları | Geçtiğimiz yıl ramazan ayı koronavirüs gölgesinde geçti. Bu yılda benzer bir tablo milyonları bekliyor. Peki, ramazan bayramında sokağa çıkmak yasak olur mu?

Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı var mı?

Mübarek ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mart’ta kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan ayında 81 ilde cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı. Ayrıca 81 ilde ramazan ayı boyunca yeme-içme mekanları yalnızca paket servis hizmeti sunacak. Ramazan ayında toplu iftar ve sahurlar da yasaklandı.

Ramazan bayramı 13,14,15 Mayıs’a denk geliyor. Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağının olup olmayacağına yönelik bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl ramazan bayramında 81 ilde 4 günlük kısıtlama uygulanmıştı.

Ramazan ayın kaçında? Oruca hangi gün kalkılacak? Ramazan ne zaman başlıyor?
Ramazan ayın kaçında? Oruca hangi gün kalkılacak? Ramazan ne zaman başlıyor?

İSLAM

Ramazan ayın kaçında? Oruca hangi gün kalkılacak? Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazanda korona aşısı olacağım aşı olacağım gün oruca niyet etmeli miyim?
Ramazanda korona aşısı olacağım aşı olacağım gün oruca niyet etmeli miyim?

İSLAM

Ramazanda korona aşısı olacağım aşı olacağım gün oruca niyet etmeli miyim?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus uzmandan çarpıcı açıklama: Türkiye ABD'nin tuzağına düşmeyecek
Gündem

Rus uzmandan çarpıcı açıklama: Türkiye ABD'nin tuzağına düşmeyecek

Rus uzman Nikolay Kostikin, ABD’li general Ben Hodges’in, Türkiye dahil Karadeniz ülkelerinin Rusya’ya karşı birleşmesi gerektiği yönündeki ..
WhatsApp'tan yeni özellik! Yine tartışma çıkartacak adım
Teknoloji

WhatsApp'tan yeni özellik! Yine tartışma çıkartacak adım

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliğini kamuoyu ile paylaştı. Gizlilik sözleşmesi kararı sonrası milyonların güvenlik endişe..
'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten ifadesi alındı! Yılmaz Özdil, kendini böyle savunmaya çalıştı
Gündem

'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten ifadesi alındı! Yılmaz Özdil, kendini böyle savunmaya çalıştı

Sözcü'de kopyala yapıştır yapan Yılmaz Özdil, 'Atatürk'ün hatırasına hakaret' suçundan ifade verdi. Özdil, kendini "Atatürkçüler Atatürk’e h..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay