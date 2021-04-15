Geçen sene olduğu gibi 2021 yılında da ramazan ayı koronavirüs salgınının gölgesinde geçiyor. Toplu iftarlar, sahurlar yasak ayrıca sokağa çıkma kısıtlamaları da uygulanıyor. Vatandaşlar ramazan bayramının hangi güne ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, bayram hangi gün?

Ramazan bayramı tatili kaç gün? Bayram hangi güne geliyor kısıtlama var mı?

Ramazan bayramı 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Bayramın ikinci günü 14 Mayıs Cuma ve bayramın 3.günü 15 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. Arife günü yarım gün tatil olacağı için bayram tatili 3.5 gün olarak belirlendi. Ancak ramazan bayramında geçen sene olduğu gibi sokağa çıkma ve seyahat yasağı uygulanması bekleniyor. Kısmi kapanma genelgesine göz atıldığında ramazan ayında kapatılan işletmelerin 17 Mayıs Pazartesi günü açılacağı görülüyor.