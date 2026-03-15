Ramazan Bayramı ilk gece ibadetleri nelerdir? Bayram gecesi namazı nasıl kılınır?

Ramazan Bayramı’nın ilk gecesi ibadetle geçirilmesi tavsiye edilen özel geceler arasında yer alıyor. 19 Mart Perşembe günü akşam ezanıyla birlikte Ramazan ayı sona ererken Şevval ayı başlayacak ve bayram gecesi idrak edilecek. Bu geceyi değerlendirmek isteyen Müslümanlar, bayram gecesinde yapılabilecek ibadetleri, okunabilecek zikirleri ve kılınabilecek nafile namazları merak ediyor.

Bayram gecesi hangi zikirler okunur?

Bayram gecesinde yapılabilecek ibadetlerden biri de zikir ve istiğfardır. Peygamber Efendimizden rivayet edilen bir hadiste şu zikir tavsiye edilmiştir:

“Kim bayram günü üç yüz kere ‘Sübhânellâhi ve bihamdihî’ der ve sevabını ölmüş Müslümanlara bağışlarsa her Müslüman ölünün kabrine bin nur girer. Kişi öldüğünde Allah onun mezarına da bin nur gönderir.”

Bayram gecesinde kılınan 10 rekat namaz

Rivayetlere göre Ramazan Bayramı gecesinde kılınabilecek nafile namazlardan biri 10 rekât olarak kılınan namazdır.

Her rekâtta

1 Fatiha suresi

11 İhlas suresi okunur.

Namazın rükû ve secdelerinde on kez şu zikir okunur

“Subhanellahi velhamdülillahi vela ilahe illallahü vellahü ekber”

Namaz tamamlandıktan sonra yüz defa istiğfar edilmesi tavsiye edilir

“Estağfirullah”

Ardından secdeye gidilerek şu dua okunur: “Ey gerçek hayat sahibi, ey her şeyi hakkıyla yöneten, ey celal ve ikram sahibi, ey dünya ve ahiretin Rahmanı ve Rahimi, ey merhametlilerin en merhametlisi, ey öncekilerin ve sonrakilerin ilahı. Benim günahlarımı bağışla, orucumu ve namazımı kabul eyle.”

Bayram gecesinde kılınan 6 rekat namaz

Bayram gecesinde kılınabilecek bir diğer nafile ibadet de 6 rekât namazdır.

Bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Her kim iki bayram gecesinde altı rekât namaz kılarsa o kişi için cehennem azabına hak kazanmış yakınları hakkında şefaatçi kılınır.”

Bu namazda Fatiha’dan sonra istenilen sureler okunabilir.

Bayram gecesi namazları ne zaman kılınır?

Ramazan Bayramı gecesi namazları akşam namazından veya yatsı namazından sonra kılınabilir.