Yangın kısa sürede binayı sardı! Esenyurt’ta plastik fabrikası alevlere teslim oldu
İstanbul Esenyurt’ta 6 katlı plastik fabrikasının üst katlarında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede büyüyerek binayı sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
İnceleme başlatıldı
Yangın, saat 17.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi Küçük Ayazma Caddesi'nde bulunan 6 katlı plastik fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikanın 5'inci ve 6'ncı katından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.