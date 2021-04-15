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Ekonomi Ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman yatar?
Ekonomi

Ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman yatar?

Bayram ikramiyesi ne zaman ödenir? 2018 yılından bu yana emekli vatandaşlara ödenen bayram ikramiyesinin bu sene ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Peki, bayram ikramiyesine zam yapıldı mı? Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-04-15 00:08:00 -
Ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman yatar?

Mübarek ramazan ayıyla birlikte emekli vatandaşlar gözlerini bayram ikramiyesine çevirdi. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman yatar?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram ikramiyesine enflasyon oranında zam yapıldığını açıkladı. 2018’den bu yana 1000 lira olarak ödenen bayram ikramiyesinin 1.083 TL olarak ödenmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan bayramı ikramiyesinin mayıs ayı başında ödeneceğini belirtti.

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