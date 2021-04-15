Ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman yatar?

Bayram ikramiyesi ne zaman ödenir? 2018 yılından bu yana emekli vatandaşlara ödenen bayram ikramiyesinin bu sene ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Peki, bayram ikramiyesine zam yapıldı mı? Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar oldu?