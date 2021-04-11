Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi zammı hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikramiyelerin yatırılacağı tarihi de açıkladı. Peki, bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan bayramı ikramiyesinin mayıs ayı başında yapılacağını ifade etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban bayramı ikramiyesinin ise temmuz ortasında yapılacağını belirtti. 2018’den bu yana 1000’er lira olarak ödenen ikramiyeye ise enflasyon oranında zam yapıldığı açıklandı. Bayram ikramiyelerinin 1.083 TL olarak yatırılması bekleniyor.