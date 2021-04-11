  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatar?
Ekonomi

Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatar?

Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek 2021 | 2018 yılından bu yana ramazan ve kurban bayramlarında emeklilere bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Vatandaşlar ramazan bayramı öncesinde ikramiyenin ne zaman ödeneceğini araştırmaya başladı. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman yatar?

Yeniakit Publisher
2021-04-11 16:59:00 -
Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatar?

Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi zammı hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikramiyelerin yatırılacağı tarihi de açıkladı. Peki, bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan bayramı ikramiyesinin mayıs ayı başında yapılacağını ifade etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban bayramı ikramiyesinin ise temmuz ortasında yapılacağını belirtti. 2018’den bu yana 1000’er lira olarak ödenen ikramiyeye ise enflasyon oranında zam yapıldığı açıklandı. Bayram ikramiyelerinin 1.083 TL olarak yatırılması bekleniyor.

Patates ve soğan ücretsiz dağıtımları ne zaman? Ücretsiz patates kuru soğan dağıtımı başladı mı?
Patates ve soğan ücretsiz dağıtımları ne zaman? Ücretsiz patates kuru soğan dağıtımı başladı mı?

Ekonomi

Patates ve soğan ücretsiz dağıtımları ne zaman? Ücretsiz patates kuru soğan dağıtımı başladı mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın ve dolar alacaklar bu tarihe dikkat!
Ekonomi

Altın ve dolar alacaklar bu tarihe dikkat!

Dolar ve altın fiyatlarındaki normal seyir devam ederken piyasalar için kritik tarih resmen belli oldu.
Dünyayı ayağa kaldıran kriz sonrası Türkiye'den müthiş hamle!
Otomotiv

Dünyayı ayağa kaldıran kriz sonrası Türkiye'den müthiş hamle!

Dünyadaki kriz sonrası TÜBİTAK 'yerli çip' için harekete geçti. Bu kapsamda Gebze’deki merkezde savunmanın yanı sıra yerli otoya da çip üret..
Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar durduruldu mu? Resmi açıklama
Gündem

Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar durduruldu mu? Resmi açıklama

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Rusya'dan, Türkiye'ye uçuş seferlerinin durdurulduğu iddiaları ile ilgili bir açıklamada bulundu. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay