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Oruç

Ramazan bayramı hangi gün? Ramazan bayramı ayın kaçında?

Ramazan bayramı hangi güne denk geliyor? 11 ayın sultanı ramazan geldi. Vatandaşlar şimdiden ramazan bayramının hangi güne denk geleceğini araştırmaya başladı. Pek çok kişi “Ramazan bayramı ne zaman?” , “Ramazan bayramı ayın kaçında?” , “Ramazan bayramı hangi güne denk geliyor?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, ramazan bayramı ayın kaçında?

2020-04-28 12:29:00 -
Ramazan bayramı hangi gün? Ramazan bayramı ayın kaçında?

Mübarek ramazan ayı geldi. Vatandaşlar ramazan ayıyla birlikte bayramın hangi güne denk geleceğini araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Ramazan bayramı hangi gün? Ramazan bayramı ayın kaçında?

11 ayın sultanı ramazan ayı bu sene koronavirüs gölgesinde geçiyor. Vatandaşlar toplu iftarlar, aile iftarları düzenlemiyor. Uzmanlar, ramazan bayramı gibi salgının kontrol altına alınabileceğini belirtiyor. Vatandaşlar ise “Ramazan bayramı ne zaman?” sorusunun cevabını merak ediyor.

Arefe günü: 23 Mayıs Cumartesi

1.Gün: 24 Mayıs Pazar

2.Gün: 25 Mayıs Pazartesi

3.Gün: 26 Mayıs Salı

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