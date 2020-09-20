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İSLAM Ramazan Bayramı
İSLAM

Ramazan Bayramı

Ramazan ne zaman 2021 | 2020 yılının son ayları yaklaşırken milyonlarca kişi kandilleri, bayramların hangi günlere denk geleceğini merak ediyor. Peki, Ramazan hangi gün başlıyor 2021? | Ramazan bayramı ne zamana denk geliyor 2021 | Üç aylar ne zaman 2021 | 2021 Regaip kandili ne gün? | Miraç kandili ne zaman 2021 | Kurban bayramı ne zaman 2021...

Yeniakit Publisher
2020-09-20 20:59:00 -
Ramazan Bayramı

2021 Ramazan bayramı ne zaman? Milyonlarca kişi 2021 yılında dini günlerin hangi tarihlere denk geleceğini araştırmaya başladı. Sene sonu yaklaştıkça dini günlerin tarihleri daha sık araştırılmaya başlandı. Peki, 2021 ramazan bayramı ne zaman?

Ramazan bayramı 2021

2021 bayramlar | Vatandaşlar 2021 yılında kandillerin, bayramların hangi günlere denk geleceğini araştırmaya başladı. 2021 ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak. Kadir gecesi 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek. Ramazan bayramının birinci günü ise 13 Mayıs Perşembe gününe denk gelecek.

Ramazan bayramı ne zaman?

2021 dini günler takvimi | Diyanet 2021 yılı dini günler takvimine göre Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak.

2021 dini günler | Kandiller 2021

Dini takvime göre pek çok kişi planlarını yapıyor. Vatandaşlar üç ayların ne zaman başlayacağını, miraç kandilinin ne zaman olacağını vs araştırıyor.

DİYANET 2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kurban bayramı ne zaman 2021?

2020 yılında ramazan bayramı sebebiyle 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kurban bayramında ise tedbirler üst seviyelerde tutuldu ancak sokağa çıkma yasağı uygulanmadı. Vatandaşlar pandeminin sona ermesini ve bayramların eski neşesiyle geçmesini arzu ediyor. Pek çok kişi 2021 kurban bayramının hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. 2021 yılı kurban bayramı 20 Temmuz 2021 Salı günü kurban bayramının birinci gününe denk geliyor.

Kurban bayramı 1. günü              20 Temmuz Salı

Kurban bayramı 2. günü              21 Temmuz Çarşamba

Kurban bayramı 3. günü              22 Temmuz Perşembe

Kurban bayramı 4. günü              23 Temmuz Cuma

 

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