Ümmetin ayı olan Ramazan ayına yaklaştığımız şu günlerde nisan yağmurlarının bereketi gibi üç ayların bereketi de sağnak sağnak dünya üzerine yağmakta. Recep ayını geride bırakılmasıyla birlikte Şaban ayının manevi atmosferine girildi. On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının rahmeti, mağfireti ve coşkusu Müslümanları sardı. Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman tutulacak diye merak edenlerin merakını giderelim. Ramazan 5 Mayıs’ta başlıyor. Ramazan bayramı ise 5 Haziran Çarşamba. Vatandaşlar 3 günlük ramazan bayram tatilinin 9 gün olur mu sorusunu daha şimdiden sormaya başladı. Ramazan bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan bayram tatili 9 gün mü olacak?

Ümmetin ayı olan Ramazan ayına yaklaştığımız şu günlerde nisan yağmurlarının bereketi gibi üç ayların bereketi de sağnak sağnak dünya üzerine yağmakta. Recep ayını geride bırakılmasıyla birlikte Şaban ayının manevi atmosferine girildi. On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının rahmeti, mağfireti ve coşkusu Müslümanları sardı. Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman tutulacak diye merak edenlerin merakını giderelim. Ramazan 5 Mayıs’ta başlıyor. Ramazan bayramı ise 5 Haziran Çarşamba. Vatandaşlar 3 günlük ramazan bayram tatilinin 9 gün olur mu sorusunu daha şimdiden sormaya başladı.

Ramazanın başı rahmet ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluştur

Kur’an ayı olan Ramazan-ı Şerif, aynı zamanda içerisinde bin aydın daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni barındırıyor. "Rasulullah aleyhissalatü vesselam Şaban ayının son günü bize hitap etti ve şöyle buyurdu: - Ey insanlar! Size büyük bir ay belirmiştir. Bu ay, mübarek bir aydır. İçinde bin aydan daha hayırlı olan bir gecenin bulunduğu bir aydır. Allah ayda oruç tutmayı farz kıldı ve gecesini de nafile ibadetlerle değerlendirmenizi istemiştir. Kim bu ayda hayırlı bir hasletle / özellikle Allah’a yaklaşırsa (o hasleti vesile kılarsa), bu ayın dışında farzı yerine getiren kişi gibi olur. Kim bu ayda bir farzı yerine getirirse, bu ayın dışında yetmiş farzı yerine getirmiş kimse gibi olur.

Bu ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise, cennettir. Bu ay, hayır ve iyilik ayıdır, müminin rızkının arttığı bir aydır. Kim bu ayda bir oruçluyu iftar ettirirse, bu onun günahlarının affına, cehennem ateşinden kurtuluşuna vesile olur ve oruçlunun sevabında hiçbir azalma olmaksızın aynısı onun için de olur.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre 2019 yılının ilk oruç ibadeti, 5 Mayıs Pazar gününü 6 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece sahura kalkılmasıyla başlayacak. 6 Mayıs Pazartesi günü ilk iftarlarını yapacak olan Müslümanlar, 3 Haziran Pazartesi günü ise son oruçlarını tutarak 'Onbir Ayın Sultanı'na veda edecek.

Ramazan bayramı ne zaman?

4 Haziran Salı günü başlayacak olan Ramazan Bayramı, toplamda 3 gün sürecek. Bayramın son günü ise 6 Haziran Perşembe gününe denk gelecek. 7 Haziran Cuma günü için köprü izin kullanan çalışanlar, 9 gün izin imkanı yakalayacak.

Ramazan Bayramı 9 gün mü olacak?

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, turizme ekonomik katkı sağlanması için Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması için hükümete çağrıda bulundu. Bülbüloğlu, "Geçtiğimiz yıllarda tatil uzatılması kararı sonrası nasıl bereket yaşadığımızı herkes gördü. Yetkililerin bu konuyu bir an önce karara bağlamalarını istiyoruz" dedi.

Ramazan Bayramı tatili uzatılarak 9 güne çıkartılmalı

9 güne çıkarılmasının turizmde hareketlilik getirebileceğini belirtti. Bülbüloğlu, şöyle dedi: "Mayıs ayında mübarek ayımıza giriyoruz ve ardından Ramazan Bayramı. Güney Ege Bölgesi ve Marmaris bu yıl yabancı turistlerden oldukça ciddi talep görmektedir. Turizm sezonunun güzel ve hareketli geçeceğini umut ediyoruz. Mayıs ayı başından itibaren Avrupa’nın birçok ülkesinden misafirlerimizin ziyaretleriyle dolu bir sezon başlayacak. İç pazarda hareketliliğimiz henüz başlamadı ve bunun başlaması için girişimlerimiz mevcut. 3-6 Haziran arası Ramazan Bayramı tatili uzatılarak 9 güne çıkartılmalı. 45 gün önceden iktidara çağrıda bulunmak istiyoruz. Sıkışıklık yaşanmaması ve turizme ekonomik katkı sağlanması için tatil günlerinin uzatılması çağrısında bulunuyoruz. Bu konuda taleplerimizi yetkili makamlara ilettik. Bakanlar Kurulu ile görüşülerek Ramazan Bayramı tatilinin uzatılması bir an önce karara bağlanmalıdır." Tatil programı yapanları da uyaran Bülbüloğlu, "Kurumsal acentelerden ön rezervasyon yaptırın. Tatil yapacağınız otel ile görüşme yaparak ayırttığınız odanın teyidini alın" dedi.