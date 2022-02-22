Ramazan Bayram ikramiyesi 2022’de ne kadar verilecek? Emekli bayram ikramiyesi 2000 TL mi olacak?

Bayram ikramiyesi 1100 lira olarak veriliyor. Ramazan ve Kurban Bayramları'nda bin 100 lira olarak verilen emekli ikramiyelerinde bu yıl için artış beklentisi oluştu. Prof. Dr. Cem Kılıç emekli ikramiyesi zammını köşesinde yazdı. Prof. Dr. Kılıç şunları kaydetti: ”Emekliler için ikramiye düzenlemesi 2018 yılında yapılmıştı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesi emeklilerin satın alma gücünün korunması adına çok önemli. Bayram ikramiyelerinin tutarı geçtiğimiz yıl 1.000 TL’den 1.100 TL’ye çıkartılmıştı.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar artacak?

Bu yıl emeklilere yapılan zamlar ile birlikte bayram ikramiyesinin de artırılması beklentisi oluştu. Önümüzdeki Ramazan Bayramı’nda emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda ikramiyelerin en düşük emekli aylığı olan 2.500 TL ya da 2.000 TL civarına çıkartılması mümkün olabilir." Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır de yazısında ikramiye ödemelerinin yüzde 100 artması için görüşüldüğünü ve Ramazan Bayramında 2.000 TL, Kurban Bayramında ise 2.000 TL emekli vatandaşlarımıza bayram ikramiyesi ödeneceğini yazmıştı

Bayram ikramiyesi kime veriliyor?

Kimler bayram ikramiyesi alıyor? SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

Evlenmek üzere olan yetim kızlar bayram ikramiyesi alır mı?

Ölüm aylığı alan kız çocukları evlendikleri taktirde babalarından aldıkları emekli maaşını kaybediyor. Fakat evlenirlerken ölüm aylığının iki yıllık tutarını çeyiz parası olarak alabiliyorlar. Bayram ikramiyeleri ise çeyiz parasının içerisinde hesaplanmamasından dolayı evliliğe hazırlanan kz çocukları bayram ikramiyesi alabilmek için düğünü erteleyebiliyor.

Düğün bayramlardan sonra yapıldığında babasından emekli maaşı alan yetim kız çocuğu bayram ikramiyesi alabiliyor. Kısaca düğün tarihlerinizi iki bayramdan sonraya ayarlarsanız öncesinde bayram ikramiyesi alabilirsiniz.

Bayram ikramiyesi nedir?

Bayram ikramiyesi her yıl Kurban ve Ramazan bayramlarından önce Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gelir ya da aylık alanlara ödenen bir miktar paradır. İkramiyelerden emekliler, dul ve yetimler, malulen emekli olanlar yararlanabilmektedir. Devlet tarafından verilen bu ikramiyeler bayramda harcamaları için emeklilerin biraz olsun elini rahatlatıyor. SGK tarafından yapılan açıklamada emekli bayram ikramiyesi şu şekilde açıklanmakta.