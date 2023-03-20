Ramazan ayının vazgeçilmezi hurma tezgâhlarda

Tüccar Ahmet Özkan, Ramazan ayına sayılı günler kala hurmaya talebin arttığını söyledi. 2022’de hasat zamanında Mekke’ye kar yağması ve Medine’de sel olması nedeniyle 2023’te kaliteli ürünün az çıktığını bildiren Özkan, bu durumun fiyatlara yansıdığını dile getirdi.

Fiyatı arttı

Özkan, ithal edildiği için hurma fiyatının kur artışlarından da etkilendiğine işaret etti. “Bu sene umre ibadeti sebebiyle, hurma satışları daha önce başladı. Fiyat da geçen yıla oranla yüzde 20-25 civarında arttı” dedi.

Özkan, Türkiye’ye Suudi Arabistan, İran, Irak, Mısır, Cezayir, Kudüs ve mevsimine göre Libya’dan yaklaşık 30 cins hurma getirildiğini anlattı. Ülkede hac ve umre ibadetinden dolayı ağırlıklı olarak Medine hurmasının tercih edildiğini dikkat çekti. Sadece Medine’den 20’ye yakın hurma cinsinin ithal edildiğini belirten Özkan, “Bunlar kabuklu-kabuksuz, büyük-küçük, yumuşak-sert gibi sınıflandırılıyor. Kilogram fiyatı ise 145 liradan başlıyor, 290 liraya varıyor” diye konuştu.

Antioksidan değeri yüksek

Diğer hurma cinslerinin fiyatları ve faydaları hakkında da bilgi veren Özkan, şunları aktardı: “Mebrum hurmasının kilogram fiyatı, boylarına göre 165 lira ile 265 lira arasında değişiyor. Kan hurması olarak bilinen, Hudri cinsinin kilogramı 175 lira. Arap ülkelerinde, demir oranı diğer hurmalara göre daha yüksek olan Hudri cinsinden pekmez yapılır. Medine karası olarak anılan Safavi hurmasının kilogramı 175 lira. Antioksidan değeri daha yüksek olan bu cinsi Araplar özellikle karaciğer yağlanmasına karşı öneriyor. Diyabet hastalarının ya da şeker sevmeyenlerin tüketebileceği Sugi hurmasının kilogramı 130 lira ile 200 lira arasında satılıyor. Dişi olmayan bebek ve yaşlıların tüketebileceği daha etli bir cins olan Mejdul hurmasının kilogramı 190 ile 290 lira aralığında bulunuyor. Irak’tan gelen hurmanın kilogram fiyatı ise 45 lira. Peygamber Efendimiz’in diktiği rivayet edilen Acve hurmasının kilogramı da 200 ile 260 arasında satılıyor. Hadislerde Acve hurmasıyla ilgili 7 adet yenmesinin şifa olduğu müjdeleniyor.”

Vitamin ihtiyacını karşılıyor

Özkan, Türkiye’de hurmanın genellikle Ramazan ayında iftar sofralarında tüketildiğini; Arap ülkelerinde tok tutması nedeniyle iftardan çok sahurda yenildiğini dile getirdi. Bir insanın günlük vitamin ve mineral ihtiyacının hurmayla karşılanabileceğini ifade etti.

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Şıralı sularda bekletiliyor

Özkan, bekleyen ve bayatlamış hurmanın pekmezle tatlandırıldığını; raf ömrünün daha uzun olması için oksit gazına tabi tutulduğunu; parafinle parlatıldığını ve şıralı sularda bekletildiğini anlattı. Özkan, şunları kaydetti: “Hurmanın üzerindeki tozu hurmanın zırhıdır. Hurma yıkandığı zaman, belli bir süre sonra aflatoksin üretmeye başlar. Bu nedenle hurmayı yıkayarak muhafaza etmemek gerekiyor, yıkandıktan sonra da hemen tüketilmesi öneriliyor. Ambalajlı ürünlerin çoğunda yıkama ya da parlatma işlemi yapılıyor. Vatandaşlar özellikle açık ve işlenmemiş ürün almaya dikkat etsinler. Çünkü açık ürün çok fazla hileye mahal vermiyor. Bir de hurmada eski ve yeni mahsulde lezzet ve vitamin farkı çok oluyor, vatandaşlar tüketecekleri hurmanın o senenin mahsulü olmasına dikkat etsinler ve bunu satıcıya sorsunlar.”