29 Mart’ta gerçekleştirilen kabine toplantısında illerin risk durumları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada 81 ilde hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Ayrıca ramazan ayı boyunca tüm Türkiye’de yeme-içme mekanları yalnızca paket servis ve gel-al hizmeti verecek. Son günlerde artan vakalar sebebiyle vatandaşlar bir aylık bir kapanmanın olup olmayacağını merak ediyor. Ramazan yasakları artar mı?

Ramazan ayında tam kapanma olur mu? Türkiye'de tam kapanma olacak mı?

Tam kapanmaya yönelik henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz aylarda sorulan ‘tam kapanma’ sorularına ‘düşünmüyoruz’ cevabını vermişti. Ancak artan vakalar sebebiyle sürecin nasıl devam edeceği şimdilik bilinmiyor.

Benzer bir soru karşısında geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bütün bu konuları Bilim Kurulu ile Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde götürüyoruz. Bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor. Bizde de son zamanlarda sıkıntı var. Tüm şartları zorlayarak, mümkün olduğunca; restoranlar, kafeler, kuaförler ile şartları zorlayacağız. Aldığımız kararın arkasında durmayı zorlayacağız. Netice almakta zorlanıyorsak, vatandaşımızın sağlığını öne çıkararak süreci devam ettireceğiz” açıklamasını yapmıştı.