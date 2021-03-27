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Yaşam Ramazan ayında tam kapanma olur mu? Ramazan ayında hangi yasaklar uygulanacak?
Yaşam

Ramazan ayında tam kapanma olur mu? Ramazan ayında hangi yasaklar uygulanacak?

Korona yeni yasaklar | Koronavirüs salgınında 1 Mart’tan itibaren yerinde karar dönemi başladı. İllerdeki vaka sayılarına göre risk durumları belirlendi. Son dönemde vakalarda yaşanan artış sebebiyle risk haritasının güncellenip güncellenmeyeceği merak ediliyor. Peki, tam kapanma olur mu? Ramazan ayında hangi yasaklar uygulanacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-27 14:23:00 -
Ramazan ayında tam kapanma olur mu? Ramazan ayında hangi yasaklar uygulanacak?

Korona yasakları yeni | Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. 1 Mart 2021 itibariyle salgında yerinde karar dönemi başladı. Ancak son dönemdeki vaka artışı sebebiyle milyonlar yeni yasakların uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Peki, ramazan ayında yeni yasaklar gelecek mi?

Ramazan ayında tam kapanma olur mu? Ramazan ayında hangi yasaklar uygulanacak?

1 Mart’ta alınan kararla illerin risk durumları belirlendi. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller belirlendi ve bunlara göre kısıtlamalar başladı. 15 Mart’ta ise kısıtlamaların bir süre daha aynı şekilde devam etmesine karar verildi. Bir sonraki kabine toplantısının ne zaman yapılacağı açıklanmadı ancak toplantının 30 Mart’ta yapılması bekleniyor. Kabine toplantısında yeni yasakların olup olmayacağı kararlaştırılacak.

Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Uzun, "Sağlık çalışanları 1 kişiyi tedavi ediliyor, o 10 kişi olarak geri dönüyor. Tam kapanma konusu mutlaka bence olmalı. Tam kapanmanın yapılması lazım. Bence Samsun için düşünülmesi gereken bir şey" dedi.

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