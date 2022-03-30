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Ekonomi Ramazan ayında sucuk ve pastırmaya zam var mı?
Ekonomi

Ramazan ayında sucuk ve pastırmaya zam var mı?

Ramazan ayında şarküteri ürünlerine zam olur mu? Ramazan sofralarında geniş yer bular şarküteri ürünlerine zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor? Sucuk ve pastırmaya zam yapılıp yapılmayacağı konusunda açıklama geldi. Peki, sucuğun kilosu ne kadar? Pastırmanın kilosu ne kadar oldu 2022

Yeniakit Publisher
2022-03-30 16:08:00 -
Ramazan ayında sucuk ve pastırmaya zam var mı?

İftar ve sahur sofralarında kahvaltılık gıdalar geniş yer tutar. Bu sebeple pek çok kişi ramazan ayı öncesinde kahvaltılıklara ve şarküteri ürünlerine zam gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki, sucuk pastırma kilosu ne kadar?

Ramazan ayında sucuk ve pastırmaya zam var mı?

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Ramazan ayında pastırma ve sucuk fiyatlarında artış olmayacak. 1 kilogram sucuk 150 TL, 1 kilogram pastırma 300 TL. Bunun dışında fiyat uygulaması olursa lütfen bize bildirin" dedi.

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