İftar ve sahur sofralarında kahvaltılık gıdalar geniş yer tutar. Bu sebeple pek çok kişi ramazan ayı öncesinde kahvaltılıklara ve şarküteri ürünlerine zam gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki, sucuk pastırma kilosu ne kadar?

Ramazan ayında sucuk ve pastırmaya zam var mı?

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Ramazan ayında pastırma ve sucuk fiyatlarında artış olmayacak. 1 kilogram sucuk 150 TL, 1 kilogram pastırma 300 TL. Bunun dışında fiyat uygulaması olursa lütfen bize bildirin" dedi.