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Dünya Ramazan ayında skandal video! Tepki yağıyor
Dünya

Ramazan ayında skandal video! Tepki yağıyor

Rusya'da bir grup kadın Müslüman aleminin mübarek Ramazan ayında rezil bir video çekti. Skandala imza atan kadınlar camiyi karşılarına alarak sözde fitness yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 17:02:00 -

Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleştirilecek Kazan Maratonu öncesi bir grup genç kadın Kul-Şerif Camii'nin önünde bir skandala imza attı. Bir kişi kadınların arkasından yaptıkları spor hareketlerini videoya aldı. Ramazan ayında böyle rezil görüntülerin camilerin karşısında yapılmasını provokasyon olarak bitelendiren Tataristan Müftü Yardımcısı Rafik Mukhametşin, "Müslüman toplumlar için kabul edilemez" yorumu yaptı.

Videonun maratondan önce Rus sosyal medyası VK'ya yüklendiği öne sürülürken, videoyu yayınlayan kişi "Herhangi bir kötü niyetimiz yoktu ve kimseyi rencide etmek istemedik" açıklamasında bulundu ve videonun arka planının tamamen tesadüf olduğunu dile getirdi.

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