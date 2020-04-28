  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ramazan ayında kurulan ilk pazarda uzun kuyruklar oluştu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Ramazan ayının ilk ilçe pazarında uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar pazar alanına 15’erli gruplar halinde alındı.

2020-04-28 12:38:40 -
Ramazan ayında kurulan ilk pazarda uzun kuyruklar oluştu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Ramazan ayının ilk ilçe pazarında uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar pazar alanına 15’erli gruplar halinde alındı.


Pazaryeri’nde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile alınan kararlar kapsamında ilçe pazarına vatandaşlar dezenfekte edilerek 15’li gruplar halinde alındı. Ramazan ayının ilk pazarı olması sebebiyle yoğunluk yaşanan pazar alanında ekipler geniş çaplı önlemler aldı. Pazaryeri İlçe Sağlık müdürlüğü ekipleri pazara gelen vatandaşların ateşlerini ölçerken, Pazaryeri Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından da vatandaşlara maske dağıtılarak dezenfektan sıktılar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı