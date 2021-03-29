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Yaşam Ramazan ayında hangi yasaklar uygulanacak? Ramazan ayı yasakları güncel
Yaşam

Ramazan ayında hangi yasaklar uygulanacak? Ramazan ayı yasakları güncel

Ramazan ayında hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Merakla beklenen kabine toplantısı gerçekleşti. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan ayında 81 ilde uygulanacak tedbirleri açıkladı. Peki, ramazan ayında hangi yasaklar olacak? Ramazan ayında hangi illerde hangi yasaklar uygulanacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 20:20:00 -
Ramazan ayında hangi yasaklar uygulanacak? Ramazan ayı yasakları güncel

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan ayında uygulanacak yasakları açıkladı. Peki, hangi illerde hangi yasaklar uygulanacak?

Ramazan ayında hangi yasaklar uygulanacak? Ramazan ayı yasakları güncel

Ramazan ayında 81 ilde cumartesi-Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek. Ramazan ayı boyunca yeme-içme işletmeleri yalnızca paket servis yapacak. Ayrıca ramazan ayında toplu iftar ve sahurlar yasak olacak.

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