Ramazan ayında bile nefret kustu! İsrailli vekilden büyük alçaklık!

İsrailli Knesset Üyesi Almog Cohen İsrail Kanalı 14'te skandal sözlere imza attı.

Ramazan ayının, Gazze halkını öldürmek için en iyi zaman olduğunu belirten İsrailli vekil 'Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman. Zayıf ve yorgunlar. Onlara acımıyorum, İsrailli esirlere acıyorum.' dedi ve Netanyahu'ya binlerce sivilin sığındığı Refah kentine karadan girmesi için çağrıda bulundu.

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