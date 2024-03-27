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Dünya Ramazan ayında bile nefret kustu! İsrailli vekilden büyük alçaklık!
Dünya

Ramazan ayında bile nefret kustu! İsrailli vekilden büyük alçaklık!

Yeniakit Publisher
2024-03-27 14:44:00 -
Ramazan ayında bile nefret kustu! İsrailli vekilden büyük alçaklık!

İsrailli Knesset Üyesi Almog Cohen İsrail Kanalı 14'te skandal sözlere imza attı.

İsrailli Knesset Üyesi Almog Cohen İsrail Kanalı 14'te skandal sözlere imza attı.

Ramazan ayının, Gazze halkını öldürmek için en iyi zaman olduğunu belirten İsrailli vekil 'Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman. Zayıf ve yorgunlar. Onlara acımıyorum, İsrailli esirlere acıyorum.' dedi ve Netanyahu'ya binlerce sivilin sığındığı Refah kentine karadan girmesi için çağrıda bulundu.

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Yorumlar

Bekir Kalınsazlıoğlu

Allahım c.c. yeryüzünde ne kadar bozgunculuk yapan müslümanlara ve diğer insanlara taarruz eden ne kadar siyonist yahudi ve avenjelist hristiyan veya başka inançtan insan topluluğu varsa...içinde bulunduğumuz mübarek kıldığın günler geceler hürmetine kahreyle...Peygamberimze (s.a.v) nasip ettiklerinden Alem-i İslam a da nasiy eyle ...O'nu koruduklarından bizleri de koru... Aminnn...

ADIYAMANLI

sizin mırdar olacağınız ve toplu halde telef olacağınız günler yakın, atalarınız taifte nasıl yok edildiyse sizlere aynı akibet yaşattırılacaktır inşaallah,
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