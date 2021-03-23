Halk arasında üç aylar olarak ifade edilen Recep, Şaban ve Ramazan ayları 13 Şubat 2021'de başladı. Pek çok kişi şimdiden ramazan ayına ne kadar kaldığını araştırmaya başladı?

Ramazan ayına ne kadar kaldı? İlk oruç hangi gün tutulacak?

Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, ilk orucun hangi gün tutulacağı merak ediliyor. Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak. Yani ilk oruç 13 Nisan’da tutulacak. Kadir gecesi ise 8 Mayıs 2021’de idrak edilecek.

2021 yılı dini günler takvimi

27 Mart 2021 BERAT KANDİLİ

13 Nisan 2021 RAMAZAN BAŞLANGICI

8 Mayıs 2021 KADİR GECESİ

12 Mayıs 2021 AREFE

13 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

14 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

15 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Temmuz 2021 AREFE

20 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

21 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

22 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

23 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

9 Ağustos 2021 HİCRİ YILBAŞI

18 Ağustos 2021 AŞURE GÜNÜ

17 Ekim 2021 MEVLİT KANDİLİ