  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Ramazan ayına ne kadar kaldı? İlk oruç hangi gün tutulacak?
İSLAM

Ramazan ayına ne kadar kaldı? İlk oruç hangi gün tutulacak?

Ramazan ayı ne zaman? Ramazan ayına kısa bir zaman kaldı. Hal böyle olunca pek çok kişi ilk orucun ne zaman tutulacağını araştırıyor. Peki, ramazan ayı ne zaman hangi gün başlıyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-23 17:23:00 -
Ramazan ayına ne kadar kaldı? İlk oruç hangi gün tutulacak?

Halk arasında üç aylar olarak ifade edilen Recep, Şaban ve Ramazan ayları 13 Şubat 2021'de başladı. Pek çok kişi şimdiden ramazan ayına ne kadar kaldığını araştırmaya başladı?

Ramazan ayına ne kadar kaldı? İlk oruç hangi gün tutulacak?

Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, ilk orucun hangi gün tutulacağı merak ediliyor. Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak. Yani ilk oruç 13 Nisan’da tutulacak. Kadir gecesi ise 8 Mayıs 2021’de  idrak edilecek.

2021 yılı dini günler takvimi

27 Mart 2021                     BERAT KANDİLİ

13 Nisan 2021                  RAMAZAN BAŞLANGICI

8 Mayıs 2021                    KADİR GECESİ

12 Mayıs 2021                   AREFE

13 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

14 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

15 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Temmuz 2021              AREFE

20 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

21 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

22 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

23 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

9 Ağustos 2021                HİCRİ YILBAŞI

18 Ağustos 2021               AŞURE GÜNÜ

17 Ekim 2021                     MEVLİT KANDİLİ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sen kendi ülkenle ilgilen John Dündar!
Gündem

Sen kendi ülkenle ilgilen John Dündar!

Vatan haini firari Can Dündar, dolar kurundaki dalgalanma üzerinden AK Parti iktidarını hedef aldı.
Türkiye harekete geçti! Dünyaya örnek olacak... Müthiş proje
Gündem

Türkiye harekete geçti! Dünyaya örnek olacak... Müthiş proje

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı kararıyla aile yapısını hedef alan 'İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmıştı. Bu karar sonrası Türk yetkililer tüm düny..
FETÖ’den yeni sızma talimatı! İşte şimdiki hedefleri
Siyaset

FETÖ’den yeni sızma talimatı! İşte şimdiki hedefleri

Türkiye üzerindeki oyunlarından vazgeçmeyen FETÖ’den kripto üyelere yeniden örgütlenme ve devlet kurumları, siyasi partiler ile sivil toplum..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay