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İSLAM Ramazan ayı o tarihte: ilk oruç hangi gün tutulacak, kaç gün kaldı? (2024 Diyanet Ramazan ayı takvimi)
İSLAM

Ramazan ayı o tarihte: ilk oruç hangi gün tutulacak, kaç gün kaldı? (2024 Diyanet Ramazan ayı takvimi)

Yeniakit Publisher
2024-01-29 01:08:00 - 2024-01-29 01:12:40
Ramazan ayı o tarihte: ilk oruç hangi gün tutulacak, kaç gün kaldı? (2024 Diyanet Ramazan ayı takvimi)

Ramazan ayı, tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Mübarek üç aylar 12 Ocak Cuma günü itibariyle başladı. Recep, Şaban ve Ramazanı kapsayan üç aylar, İslam alemi için çok önemli. 2024 yılı Ramazan ayı takviminin, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmasının ardından gözler ilk orucun tutulacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak?

2024 Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, üç aylara girilmesiyle birlikte yüz binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. On bir ayın sultanı olarak nitelendirilen Ramazan ayında, bu yıl yine vatandaşlar oruçlarını tutacak ve dini vazifelerini yerine getirecek. Peki, 2024 Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak?

2024 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre; 2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. Ramazan ayı bu sene 11 Mart günü başlayacak.

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
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Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan 2024 tarihinde idrak edilmeye başlanacak.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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