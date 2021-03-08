Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan bayramı ne zamana denk geliyor 2021
Ramazan ayına ne kadar kaldı? 13 Şubat 2021'de üç aylar başladı. Mart ayıyla birlikte pek çok kişi ramazan ayına ne kadar zaman kaldığını araştırmaya başladı. Peki, ramazan ne zaman? Ramazan bayramı hangi güne denk gelecek?
Milyonlarca kişi mübarek ramazan ayının gelmesini sabırsızlıkla bekliyor. 2020 yılında ramazan pandeminin gölgesinde geçmişti. Camilerin kapalı olduğu günlerde kalabalık iftar sofraları da kurulmadı. 2021 yılında da tedbirlerle ramazan ayı geçecek gibi görünüyor. Peki, ramazan ne zaman başlayacak?
Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan bayramı ne zamana denk geliyor 2021
13 Şubat 2021'de üç aylar başladı. Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak. Kadir gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek. Ramazan bayramının birinci günü ise 13 Mayıs Perşembe gününe denk gelecek.
2021 dini günler
10 Mart 2021 MİRAC KANDİLİ
27 Mart 2021 BERAT KANDİLİ
13 Nisan 2021 RAMAZAN BAŞLANGICI
8 Mayıs 2021 KADİR GECESİ
12 Mayıs 2021 AREFE
13 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
14 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
15 Mayıs 2021 RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
19 Temmuz 2021 AREFE
20 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
21 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
22 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
23 Temmuz 2021 KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
9 Ağustos 2021 HİCRİ YILBAŞI
18 Ağustos 2021 AŞURE GÜNÜ
17 Ekim 2021 MEVLİT KANDİLİ