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İSLAM Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan bayramı ne zamana denk geliyor 2021
İSLAM

Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan bayramı ne zamana denk geliyor 2021

Ramazan ayına ne kadar kaldı? 13 Şubat 2021'de üç aylar başladı. Mart ayıyla birlikte pek çok kişi ramazan ayına ne kadar zaman kaldığını araştırmaya başladı. Peki, ramazan ne zaman? Ramazan bayramı hangi güne denk gelecek?

Yeniakit Publisher
2021-03-08 20:25:00 -
Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan bayramı ne zamana denk geliyor 2021

Milyonlarca kişi mübarek ramazan ayının gelmesini sabırsızlıkla bekliyor. 2020 yılında ramazan pandeminin gölgesinde geçmişti. Camilerin kapalı olduğu günlerde kalabalık iftar sofraları da kurulmadı. 2021 yılında da tedbirlerle ramazan ayı geçecek gibi görünüyor. Peki, ramazan ne zaman başlayacak?

Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan bayramı ne zamana denk geliyor 2021

13 Şubat 2021'de üç aylar başladı. Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak. Kadir gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek. Ramazan bayramının birinci günü ise 13 Mayıs Perşembe gününe denk gelecek.

2021 dini günler

10 Mart 2021                     MİRAC KANDİLİ

27 Mart 2021                     BERAT KANDİLİ

13 Nisan 2021                  RAMAZAN BAŞLANGICI

8 Mayıs 2021                    KADİR GECESİ

12 Mayıs 2021                   AREFE

13 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

14 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

15 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Temmuz 2021              AREFE

20 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

21 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

22 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

23 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

9 Ağustos 2021                HİCRİ YILBAŞI

18 Ağustos 2021               AŞURE GÜNÜ

17 Ekim 2021                     MEVLİT KANDİLİ

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