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Ekonomi Ralli başlıyor! Gram altın yükselişini sürdürecek
Ekonomi

Ralli başlıyor! Gram altın yükselişini sürdürecek

Altın fiyatlarındaki son dakika hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftaya 508 liradan başlayan gram altın yukarı yönde bir hareketlilik seyrederek an itibari ile 518 liraya kadar yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 09:19:00 -
Ralli başlıyor! Gram altın yükselişini sürdürecek

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam edecek mi? Altın ralliye devam edecek mi? Gram altın rekor kıracak mı? sorularına haftanın son gününde de yanıt arayan vatandaşlar altın fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde zirve denemeleri yapan bir ons altın görebilecekleri yorumu yapan uzmanlar, buna paralel olarak da gram altının 540 lira seviyesini geçebileceği yorumunda bulundu. Enflasyon nedeniyle de altının gündemde kalacağına dikkat çekildi. İşte 28 Mayıs güncel altın fiyatları...

Gram altın yükselişini sürdürecek

Katıldığı canlı yayın programında altın fiyatlarını değerlendiren Yatırım Uzmanı Şirin Sarı, ons altında son 4 ayın en yüksek seviyelerinin görüldüğünü ve altının enflasyon endişelerinin sürmesiyle gündemde kalmayı sürdüreceğini ifade ederek, "Gram altın daha güçlü görünüyor" dedi.

"Gram altın için 500'lere geri çekilme alım fırsatı olabilir"

Dolar endeksindeki geri çekilmenin ons altın için destekleyici olduğunu ifade eden Gürsoy, "Gram yatırımcısı ons ve dolar/TL'yi takip ediyor. Hem ons hem de kur yukarı yönlü hareket ediyor. Dolayısıyla gram altın için 500'lere kadar geri çekilme belki de alım fırsatı olabilir" dedi.

Kripto paradan kaçış altın fiyatlarına yansıdı

Kripto paralardaki hızlı düşüş altın fiyatlarına da yansıdı.. Hızlı yükseliş ve düşüşlere sahne olan kripto para piyasasında risk almak istemeyen yatırımcılar altın alarak tasarruflarını değerlendiriyor.

Gram altında yükseliş trendi sürer mi?

Küresel düzeyde doların güçlenmesinden dolayı, gram altın için aşağı yönlü baskının hafifleyeceğini belirten uzmanlar, orta ve uzun vadede gram altın fiyatları için yükseliş trendinin korunacağı yönünde yorum yapıyor.

Altın fiyatları 27 mayıs 2021

Gram altın ne kadar?

Kısa süre önce 500 lira barajını aşarak önemli bir kritik eşiği geçen gram altın bu seviyenin üzerindeki konumunu güçlendirmek istiyor. Altının gramı haftanın dördüncü gününde 516,34 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın ise bugün 800 liranın üzerindeki konumunu korurken 830 liradan geri alınıyor. 27 Mayıs'ta çeyrek altının satış fiyatı ise 85 TL.

Cumhuriyet altını kaç TL?

Son dönemdeki artışlarla birlikte hem 3 bin lira barajını aşan hem de bu seviyelerdeki eşikleri geçen cumhuriyet altını bugün 3 bin 300 liradan alınırken 3 bin 387 liradan da satışa sunuluyor.

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