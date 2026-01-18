  • İSTANBUL
Dünya Rakka’da çevre düzenlemesi: SDG’den temizlenen kentte terörün izleri de tek tek yıkılıyor
Dünya

Rakka’da çevre düzenlemesi: SDG’den temizlenen kentte terörün izleri de tek tek yıkılıyor

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin bölgeden temizlenmesinin ardından Rakka’da terörün izlerini de ortadan kaldırmaya başladı. Rakka’daki terör heykelleri ve elebaşı Abdullah Öcalan’ın resimleri ortadan kaldırılırken Şam yönetimi kamu kurumları ve yerel meclislerin derhal faaliyete geçirilmesi talimatını verdi.

Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Muhammed Ancerani, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye ordusunun Rakka’yı terörden temizlemesinin ardından Tabka ile Fırat Barajı'nın kontrol altına alındığını hatırlatarak "Rakka ilinde yerel yönetim işlerinden sorumlu yetkiliyi (ismini belirtmeden), derhal bölgeye gitmesi ve devlet kurumları ile yerel meclislerin yeniden faaliyete geçirilmesi için görevlendirdik" ifadelerini kullandı. Ancerani, bu adımın temel hizmetlerin başlatılması amacıyla atıldığını vurguladı.

Söz konusu talimatın, "Suriye ordusunun bölgeye girişiyle eş zamanlı olarak kamu hizmetlerinin devreye sokulmasının başlangıcı" niteliği taşıdığını kaydeden Ancerani, "Bu süreci tüm aşamalarıyla yakından takip ediyoruz. Halkımıza hizmet sunmak ve bu bölgelerdeki ihtiyaçları karşılamak için hazır olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'nin doğusundaki Rakka’da ayaklanan halk ve aşiretler, Suriye ordusu ile kent merkezini terör örgütü YPG/SDG'den büyük ölçüde geri almıştı. Bu adımın hemen ardından kentteki terör heykelleri de tek tek ortadan kaldırılmaya başlandı. Ayrıca PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın kentin çeşitli noktalarındaki ve bazı binalardaki resimleri de boyanarak silindi.  

