Rakiplerini kaplanlara böyle yedirmişler!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), fentanil ticareti yaptıkları nedeniyle aralarında "El Chapo" lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın 3 oğlunun da yer aldığı 28 kişi hakkında hukuki işlem başlattı.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamada El Chapo'nun oğulları 39 yaşındaki Ivan Guzman Salazar, 36 yaşlarındaki Jesus Guzman Salazar'la Joaquin Guzman Lopez'in ülkedeki fentanil kaçakçılığından sorumlu olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Chapitos" olarak da adlandırılan bu üç kişinin, babalarının Meksika'da kurduğu Sinaloa Karteli üzerinden kaçak yollarla ABD'ye fentanil soktuğu savunuldu.

EL CHAPO'NUN DİĞER OĞLU YAKALANMIŞTI

2019'da ABD'de hapse atılan El Chapo'nun diğer oğlu Ovidio Guzman Lopez ise Meksika'da 5 Ocak'ta düzenlenen ve 30 kişinin hayatını kaybettiği operasyonda yakalanmıştı.

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ABD fentanil kaçakçılığı da dahil 6 farklı suçtan dava açtığı ve müebbet hapis talep ettiği 33 yaşındaki Ovidio'nun iadesi için Meksika'ya başvurmuştu. Meksika yönetiminin talebe yanıtı henüz bilinmiyor. Ovidio ise Meksika'da yüksek güvenlikli Altiplano Hapishanesi'nde tutuluyor.

Adalet Bakanı Merrick Garland, özellikle Ovidio'nun 2014'ten beri fentanil kaçakçılığında önemli rol oynadığına ve kartelin uyuşturucu satışından milyonlarca dolar kazandığına dikkat çekti.

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) Başkanı Anne Milgram ise El Chapo'nun oğulları hakkında şunları söyledi:

Amerikalıları zehirlediklerini ve öldürdüklerini biliyorlar. Hiç umursamıyorlar çünkü milyarlarca dolar kazanıyorlar. Açgözlülükleri şoke edici ve sınır tanımıyor.

Ayrıca Ivan ve Jesus Guzman’ın, kartelin rakiplerini yakalayarak onlara işkence ettiği ve bazılarını da besledikleri kaplanlara yedirdiği iddia edildi.

Buna ek olarak Adalet Bakanlığı'nın açıklamasında, Çin merkezli Wuhan Shuokang Biological Technology ve Suzhou Xiaoli Pharmatech adlı kimya şirketlerinin, kartele fentanil üretiminde kullanılan maddeleri sattığı öne sürüldü.

Bu şirketlerde maddelerin satışlarını yaptığı iddia edilen ve kimlikleri paylaşılmayan 4 Çin yurttaşı hakkında da hukuki işlem başlatıldı.

Bakanlık, hakkında dava açılan 28 kişiden 23'ünün Meksika'da, 4'ünün Çin'de, birinin de Guatemala'da olduğunu belirtti. Bu şüpheliler hakkındaki hukuki işlemlerin New York, Şikago ve başkent Washington'da yürütüldüğü ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Çin'deki iki firmanın yaptırım listesine alındığını, bu şirketlerde çalışan söz konusu 4 şüpheliden ikisinin başına da birer milyon dolar ödül konduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jesus Guzman Salazar ve Ivan Guzman Salazar'ın yakalanmasını sağlayanlara da 10'ar milyon dolar para ödülü verileceği bildirildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) verilerine göre eroinden 50, morfindense 100 kat daha kuvvetli olan fentanil nedeniyle 2021'de yaklaşık 107 bin ABD'li hayatını kaybetti.