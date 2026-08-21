Rakibini tahttan indirdi! İstanbul havalimanı dünya medyasını salladı

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı, temmuz ayında ulaştığı 8,15 milyon yolcu sayısıyla dünyanın en yoğun havalimanlarından Londra Heathrow Havalimanı'nı geride bıraktı.

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından açıklanan verilere göre, bu performansıyla "Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı" olan İstanbul Havalimanı'nın Heathrow'un 20 yıldır sürdürdüğü liderliği devralması, uluslararası medyada da geniş yankı buldu.

Bu çerçevede dünya televizyonlarına konuk olan İGA CEO'su Selahattin Bilgen, CNBC World'de yayınlanan "Market Alert" ve Bloomberg UK'de yayınlanan "The Pulse" programlarına canlı bağlanarak soruları yanıtladı.

Programlarda, İstanbul Havalimanı'nın başarısının birçok faktörün birleşiminden kaynaklandığını anlatan Bilgen, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlere rağmen İstanbul'un Asya, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'nun kesişim noktasında yer almasının sağladığı coğrafi avantajın, İGA'nın sunduğu yeterli kapasite, büyüme esnekliği ve dünya standartlarında hizmet kalitesiyle bir araya gelerek İstanbul Havalimanı'nı Avrupa’nın zirvesine taşıdığını ifade etti.

Londra'daki Heathrow Havalimanı'nın 20 yılı aşkın süredir "Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı" ünvanını elinde tuttuğunu hatırlatan Bilgen, Heathrow'un önüne geçmelerindeki nedenlerden birinin de dış faktörler nedeniyle kaybedilen trafiği Asya, Amerika ve Afrika gibi güçlü büyüme gösteren diğer rotalardan telafi edebilme becerisi olduğunu vurguladı.

Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın 340'tan fazla destinasyona uzanan ağı sayesinde dünyada hava bağlantısında lider konumda olduğuna dikkati çekerek bu başarının operasyonel verimlilik ile birleşmesinin birçok hava yolunu İstanbul'dan uçuş başlatmaya yönlendirdiğini sözlerine ekledi.

İstanbul Havalimanı'nın en kapsamlı büyümeyi, İstanbul'un tarihsel olarak daha az güçlü olduğu rotalarda gerçekleştirdiğini belirten Selahattin Bilgen, Çin hatlarında yüzde 50'nin üzerinde, Kuzey Amerika hatlarında ise iki haneli büyüme kaydedildiğini ifade etti.

"İstanbul Havalimanı hava yolu şirketlerini en uygun koşulları sunuyor"

Dubai ve Abu Dabi gibi güçlü rakiplerden gelen ticari baskıya ilişkin soruya yanıt veren Selahattin Bilgen, havalimanı ücretleri açısından benzerlerine kıyasla en ekonomik koşulları sunan İstanbul Havalimanı'nın, zamanında kalkış performansı, uçak dönüş süreleri, bagaj teslim ve bagaj kaybı oranları gibi hava yolu şirketlerinin karlılığını doğrudan etkileyen kriterlerde de iki yıldır Avrupa'da bir numara olduğunu belirtti.

Bilgen, toplam trafiklerinin yaklaşık yüzde 45'ini aktarma (transfer) yolcularının oluşturduğunu ve havalimanının aktarma uçuşları arası uzun beklemelerde (stopover) konaklama hizmetleriyle yolculara şehri görme fırsatı sunarak büyümeye katkı sağladığını belirtti.

Bilgen, kısa transfer süresi olan yolcular için ise havalimanı içinde müze, sergi ve Türk misafirperverliği programlarıyla bir ülke deneyimi sunulduğunu söyledi.