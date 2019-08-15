Rakibini mağlup eden Yeni Malatyaspor, İngiliz hakemi geçemedi!
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Partizan'ı 1-0 yenmesine rağmen ilk maçı 3-1 kaybettiği için Avrupa'ya veda etti. İngiliz hakemin birçok pozisyonda Malatyaspor aleyhine karar vermesi dikkat çekti.15 Ağustos 2019 Perşembe 22:03
Yeni Malatyaspor ile Partizan, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Yeni Malatyaspor maçı 1-0 kazandı ancak bu galibiyet tur için yeterli olmadı.
İlk maçı 3-1 kazanan Sırbistan ekibi Partizan adını UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yazdırdı.
Temsilcimizin golünü 7. dakikada Adis Jahovic attı.
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