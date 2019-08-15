Rakibini mağlup eden Yeni Malatyaspor, İngiliz hakemi geçemedi! Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Partizan'ı 1-0 yenmesine rağmen ilk maçı 3-1 kaybettiği için Avrupa'ya veda etti. İngiliz hakemin birçok pozisyonda Malatyaspor aleyhine karar vermesi dikkat çekti.

Yeni Malatyaspor ile Partizan, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Yeni Malatyaspor maçı 1-0 kazandı ancak bu galibiyet tur için yeterli olmadı. İlk maçı 3-1 kazanan Sırbistan ekibi Partizan adını UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yazdırdı. Temsilcimizin golünü 7. dakikada Adis Jahovic attı.

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