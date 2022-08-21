  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Rakibimiz olmasınlar yeter! Yine gol yağdırdılar…
Spor

Rakibimiz olmasınlar yeter! Yine gol yağdırdılar…

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga’da) Bayern Münih, deplasmanda Bochum’u 7-0 mağlup etti. Bayern Münih'in Liverpool'dan kadrosuna kattığı Sadio Mane, ligde oynadığı 3. maçında 3. golünü attı.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 21:53:00 -
Rakibimiz olmasınlar yeter! Yine gol yağdırdılar…

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga’da) Bayern Münih, deplasmanda Bochum’u 7-0 mağlup etti. Bayern Münih'in Liverpool'dan kadrosuna kattığı Sadio Mane, ligde oynadığı 3. maçında 3. golünü attı.

Bayern Münih, Almanya Bundesliga’nın 3. haftasında Vonovia Ruhr Stadı’nda Bochum’a konuk oldu.

Bavyera ekibi, 4. dakikada Leroy Sane, 25. dakikada Matthijs de Light, 33. dakikada Kinglsey Coman ve 42. dakikada Sadio Mane’nin golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Bayern Münih, 60. dakikada penaltıdan Mane, 69. dakikada Cristian Gamboa’nın kendi kalesine ve 76. dakikada Serge Gnabry ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 7-0 galip ayrıldı.

Son şampiyon Bayern Münih böylelikle bu sezon ligde oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak puanını 9’a çıkardı. Bochum ise ligdeki üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Öte yandan Bayern Münih'in yeni transferi Sadio Mane, ligdeki 3. maçında 3. golünü atmış oldu.

 

 


Kadir İnanır’a büyük şok! Yeğeninden çarpıcı itiraf…
Kadir İnanır’a büyük şok! Yeğeninden çarpıcı itiraf…

Medya

Kadir İnanır’a büyük şok! Yeğeninden çarpıcı itiraf…

Alparslan Büyük Selçuklu'da flaş ayrılık!
Alparslan Büyük Selçuklu'da flaş ayrılık!

Medya

Alparslan Büyük Selçuklu'da flaş ayrılık!

Şeker hastalığına bire bir! Dulavrat otu çayı nasıl yapılır?
Şeker hastalığına bire bir! Dulavrat otu çayı nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Şeker hastalığına bire bir! Dulavrat otu çayı nasıl yapılır?

Şiddetli öksürük için doğal yöntemler! Balgamlı öksürük nasıl geçer? Bitkisel çay tarifleri
Şiddetli öksürük için doğal yöntemler! Balgamlı öksürük nasıl geçer? Bitkisel çay tarifleri

Kadın - Aile

Şiddetli öksürük için doğal yöntemler! Balgamlı öksürük nasıl geçer? Bitkisel çay tarifleri

Türkiye'nin gözü aydın! ABD'ye yerleşiyor...
Türkiye'nin gözü aydın! ABD'ye yerleşiyor...

Medya

Türkiye'nin gözü aydın! ABD'ye yerleşiyor...

Filistin asıllı Bella Hadid'den çarpıcı itiraf!
Filistin asıllı Bella Hadid'den çarpıcı itiraf!

Aktüel

Filistin asıllı Bella Hadid'den çarpıcı itiraf!

Bir sen eksiktin Mustafa Sandal!
Bir sen eksiktin Mustafa Sandal!

Spor

Bir sen eksiktin Mustafa Sandal!

Çağlar Söyüncü'den büyük ters köşe!
Çağlar Söyüncü'den büyük ters köşe!

Spor

Çağlar Söyüncü'den büyük ters köşe!

Prens Selman’ın izlediği dev maçta bakın ne oldu!
Prens Selman’ın izlediği dev maçta bakın ne oldu!

Spor

Prens Selman’ın izlediği dev maçta bakın ne oldu!

Igor Tudor'dan büyük terbiyesizlik!
Igor Tudor'dan büyük terbiyesizlik!

Spor

Igor Tudor'dan büyük terbiyesizlik!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23