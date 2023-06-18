"Rakibim yok" diyor! 62 yaşındaki baba 19 yaşındaki oğluyla birlikte sınava girdi

Aynı fakültede sınava giren baba-oğul, erken saatlerde sınav yerlerine gelerek, beklemeye başladılar. "Öğrenmenin yaşı mı olur" diyerek konuşan İşletme ve Bilişim Teknolojileri Mühendisliği Bölümlerinden mezun olan baba, üçüncü üniversite hayalini gerçekleştirmek üzere bu sefer oğluyla sınava girerek, gençlere örnek oldu.



Gençleri, aynı zamanda da oğlunu rakibi olarak görmediğini söyleyen iddialı baba, "Rakibim yok, şimdiki gençler rakibim değil hedefleri yok, çünkü çalışmıyorlar" dedi.

Gençlere "Çok çalışın" uyarısında bulunan Ali Fuad Değirmenci, "Üçüncü üniversite için sınava giriyorum. Gençlere şunu söylemek istiyorum; çok çalışın, çok çalışın, çok çalışın. Çalışan, hedefine mutlaka ulaşır" ifadelerini kullandı.

Adeta 'Okumanın yaşı yoktur' sözünü akıllara getiren Ali Fuad Değirmenci, "Heyecan var mı?" sorusuna, "Heyecanım yok, çok fazla sınava girdim, gayet normal" yanıtını verdi.