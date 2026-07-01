En geç evlenen ülkeler belli oldu! Türkiye'de evlilik yaşı kaç?
World Population Review tarafından yayınlanan verilere göre, ülkelerin evlenme yaşları ortaya çıktı. Türkiye'de evlenme yaşı kaç? İşte ülke ülke evlenme yaşları...
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World Population Review tarafından yayınlanan verilere göre, ülkelerin evlenme yaşları ortaya çıktı. Türkiye'de evlenme yaşı kaç? İşte ülke ülke evlenme yaşları...
ZİRVEDEKİ ÜLKE DİKKAT ÇEKTİ! EN GEÇ EVLENENLER AÇIKLANDI Dünya genelinde ilk evlilik yaşı yükselişini sürdürürken, ülkeler arasında dikkat çekici farklılıklar bulunuyor. Eğitim süresi, kariyer planları, ekonomik koşullar ve toplumsal yaşam alışkanlıkları gibi birçok unsur, insanların evlenme yaşını doğrudan etkiliyor. Listenin ilk sırasında yer alan ülke ise ortalama ilk evlilik yaşıyla dikkat çekiyor.
ZİRVEDEKİ ÜLKE DİKKAT ÇEKTİ! EN GEÇ EVLENENLER AÇIKLANDI Dünya genelinde ilk evlilik yaşı yükselişini sürdürürken, ülkeler arasında dikkat çekici farklılıklar bulunuyor. Eğitim süresi, kariyer planları, ekonomik koşullar ve toplumsal yaşam alışkanlıkları gibi birçok unsur, insanların evlenme yaşını doğrudan etkiliyor. Listenin ilk sırasında yer alan ülke ise ortalama ilk evlilik yaşıyla dikkat çekiyor.
20) MAURİTİUS
19) İZLANDA
18) FRANSA
17) BARBADOS | Karayipler ülkesi
16) FİNLANDİYA
15) DANİMARKA
14) İTALYA
13) JAMAİKA
12) İSVEÇ
11) ALMANYA
10) URUGUAY
9) SAINT LUCİA | Karayip ülkesi
8) İRLANDA
7) BREZİLYA
6) ARJANTİN
5) NORVEÇ
4) GÜNEY KORE
3) HOLLANDA Hollanda’da evlilik yaşı görece geçtir; bunun temel nedenleri arasında gençlerin ekonomik bağımsızlıklarını kazanmasının zaman alması, birlikte yaşamın (evlilik olmadan partnerlikle hayat kurmanın) toplumda yaygın ve kabul gören bir seçenek olması, kadınların yüksek eğitim ve kariyer öncelikleri, bireysel özgürlüklerin ve kişisel gelişimin evlilikten önce gelmesi ile uzun yaşam süresi sayesinde erken evlenme baskısının hissedilmemesi yer alır.
2) ŞİLİ
1) İSPANYA İspanya’da da evlilik yaşı ekonomik bağımsızlığa geç ulaşılması, yüksek konut fiyatları ve genç işsizliğin yaygınlığı, kadınların eğitim ve kariyere daha çok odaklanması, toplumsal değerlerde evliliğin zorunlu bir adım olmaktan çıkması ve uzun yaşam süresiyle erken evliliğe duyulan ihtiyacın azalması gibi etkenler nedeniyle Avrupa ortalamasına göre daha geçtir.
TÜRKİYE
CUMHUEBAŞKANI ERDOĞAN UYARMIŞTI "Doğurganlık oranı ve nüfus artış hızımız alarm vermektedir. 2001 yılında doğurganlık hızımız 2,38 iken bugün bu rakam 1,51'e düşmüştür. Yıllık nüfus artış hızımız 2023'te binde 1,1'e gerilemiştir. Çocuk ve genç nüfusumuz azalırken, yaşlı nüfusumuz tarihimizde ilk defa yüzde 10'un üzerine çıkmıştır. Türkiye genç ve nitelikli nüfus bakımından kan kaybediyor. Gerekli önemleri almaz, politikaları uygulamazsak sorun telafi edilemez boyuta varacaktır. Karşımıza dikilen bu tehlikesi 20 sene evvel sezmiştik. 2007 yılında doğurganlık ve nüfus artış hızındaki gerilemeye dikkat çekmek için en az 3 çocuk çağrısı yapmıştık. Nüfus planlaması kisvesi altında yürütülen çalışmaların art niyet taşıdığı şeklindedir. Zamanın bu konuda bizi teyit edeceği kanaatindeyim. En az 3 çocuk çağrımızı tekrarlıyoruz."/ kaynak: haber7
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