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Yaşam
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En geç evlenen ülkeler belli oldu! Türkiye'de evlilik yaşı kaç?

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

En geç evlenen ülkeler belli oldu! Türkiye'de evlilik yaşı kaç?

World Population Review tarafından yayınlanan verilere göre, ülkelerin evlenme yaşları ortaya çıktı. Türkiye'de evlenme yaşı kaç? İşte ülke ülke evlenme yaşları...

#1
Foto - En geç evlenen ülkeler belli oldu! Türkiye'de evlilik yaşı kaç?

ZİRVEDEKİ ÜLKE DİKKAT ÇEKTİ! EN GEÇ EVLENENLER AÇIKLANDI Dünya genelinde ilk evlilik yaşı yükselişini sürdürürken, ülkeler arasında dikkat çekici farklılıklar bulunuyor. Eğitim süresi, kariyer planları, ekonomik koşullar ve toplumsal yaşam alışkanlıkları gibi birçok unsur, insanların evlenme yaşını doğrudan etkiliyor. Listenin ilk sırasında yer alan ülke ise ortalama ilk evlilik yaşıyla dikkat çekiyor.

#2
Foto - En geç evlenen ülkeler belli oldu! Türkiye'de evlilik yaşı kaç?

ZİRVEDEKİ ÜLKE DİKKAT ÇEKTİ! EN GEÇ EVLENENLER AÇIKLANDI Dünya genelinde ilk evlilik yaşı yükselişini sürdürürken, ülkeler arasında dikkat çekici farklılıklar bulunuyor. Eğitim süresi, kariyer planları, ekonomik koşullar ve toplumsal yaşam alışkanlıkları gibi birçok unsur, insanların evlenme yaşını doğrudan etkiliyor. Listenin ilk sırasında yer alan ülke ise ortalama ilk evlilik yaşıyla dikkat çekiyor.

#3
Foto - En geç evlenen ülkeler belli oldu! Türkiye'de evlilik yaşı kaç?

20) MAURİTİUS

#4
Foto - En geç evlenen ülkeler belli oldu! Türkiye'de evlilik yaşı kaç?

19) İZLANDA

#5
Foto - En geç evlenen ülkeler belli oldu! Türkiye'de evlilik yaşı kaç?

18) FRANSA

#6
Foto - En geç evlenen ülkeler belli oldu! Türkiye'de evlilik yaşı kaç?

17) BARBADOS | Karayipler ülkesi

#7
Foto - En geç evlenen ülkeler belli oldu! Türkiye'de evlilik yaşı kaç?

16) FİNLANDİYA

#8
Foto - En geç evlenen ülkeler belli oldu! Türkiye'de evlilik yaşı kaç?

15) DANİMARKA

#9
Foto - En geç evlenen ülkeler belli oldu! Türkiye'de evlilik yaşı kaç?

14) İTALYA

#10
Foto - En geç evlenen ülkeler belli oldu! Türkiye'de evlilik yaşı kaç?

13) JAMAİKA

#11
Foto - En geç evlenen ülkeler belli oldu! Türkiye'de evlilik yaşı kaç?

12) İSVEÇ

#12
Foto - En geç evlenen ülkeler belli oldu! Türkiye'de evlilik yaşı kaç?

11) ALMANYA

#13
Foto - En geç evlenen ülkeler belli oldu! Türkiye'de evlilik yaşı kaç?

10) URUGUAY

#14
Foto - En geç evlenen ülkeler belli oldu! Türkiye'de evlilik yaşı kaç?

9) SAINT LUCİA | Karayip ülkesi

#15
Foto - En geç evlenen ülkeler belli oldu! Türkiye'de evlilik yaşı kaç?

8) İRLANDA

#16
Foto - En geç evlenen ülkeler belli oldu! Türkiye'de evlilik yaşı kaç?

7) BREZİLYA

#17
Foto - En geç evlenen ülkeler belli oldu! Türkiye'de evlilik yaşı kaç?

6) ARJANTİN

#18
Foto - En geç evlenen ülkeler belli oldu! Türkiye'de evlilik yaşı kaç?

5) NORVEÇ

#19
Foto - En geç evlenen ülkeler belli oldu! Türkiye'de evlilik yaşı kaç?

4) GÜNEY KORE

#20
Foto - En geç evlenen ülkeler belli oldu! Türkiye'de evlilik yaşı kaç?

3) HOLLANDA Hollanda’da evlilik yaşı görece geçtir; bunun temel nedenleri arasında gençlerin ekonomik bağımsızlıklarını kazanmasının zaman alması, birlikte yaşamın (evlilik olmadan partnerlikle hayat kurmanın) toplumda yaygın ve kabul gören bir seçenek olması, kadınların yüksek eğitim ve kariyer öncelikleri, bireysel özgürlüklerin ve kişisel gelişimin evlilikten önce gelmesi ile uzun yaşam süresi sayesinde erken evlenme baskısının hissedilmemesi yer alır.

#21
Foto - En geç evlenen ülkeler belli oldu! Türkiye'de evlilik yaşı kaç?

2) ŞİLİ

#22
Foto - En geç evlenen ülkeler belli oldu! Türkiye'de evlilik yaşı kaç?

1) İSPANYA İspanya’da da evlilik yaşı ekonomik bağımsızlığa geç ulaşılması, yüksek konut fiyatları ve genç işsizliğin yaygınlığı, kadınların eğitim ve kariyere daha çok odaklanması, toplumsal değerlerde evliliğin zorunlu bir adım olmaktan çıkması ve uzun yaşam süresiyle erken evliliğe duyulan ihtiyacın azalması gibi etkenler nedeniyle Avrupa ortalamasına göre daha geçtir.

#23
Foto - En geç evlenen ülkeler belli oldu! Türkiye'de evlilik yaşı kaç?

TÜRKİYE

#24
Foto - En geç evlenen ülkeler belli oldu! Türkiye'de evlilik yaşı kaç?

CUMHUEBAŞKANI ERDOĞAN UYARMIŞTI "Doğurganlık oranı ve nüfus artış hızımız alarm vermektedir. 2001 yılında doğurganlık hızımız 2,38 iken bugün bu rakam 1,51'e düşmüştür. Yıllık nüfus artış hızımız 2023'te binde 1,1'e gerilemiştir. Çocuk ve genç nüfusumuz azalırken, yaşlı nüfusumuz tarihimizde ilk defa yüzde 10'un üzerine çıkmıştır. Türkiye genç ve nitelikli nüfus bakımından kan kaybediyor. Gerekli önemleri almaz, politikaları uygulamazsak sorun telafi edilemez boyuta varacaktır. Karşımıza dikilen bu tehlikesi 20 sene evvel sezmiştik. 2007 yılında doğurganlık ve nüfus artış hızındaki gerilemeye dikkat çekmek için en az 3 çocuk çağrısı yapmıştık. Nüfus planlaması kisvesi altında yürütülen çalışmaların art niyet taşıdığı şeklindedir. Zamanın bu konuda bizi teyit edeceği kanaatindeyim. En az 3 çocuk çağrımızı tekrarlıyoruz."/ kaynak: haber7

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