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Gündem TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Tataristan "Dostluk Nişanı" verildi
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Tataristan "Dostluk Nişanı" verildi

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Tataristan "Dostluk Nişanı" verildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Türkiye-Tataristan ekonomik ilişkilerine yaptığı katkılar nedeniyle "Dostluk Nişanı" takdim edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Türkiye-Tataristan ekonomik ilişkilerine yaptığı katkılar nedeniyle "Dostluk Nişanı" takdim edildi.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov tarafından Hisarcıklıoğlu'na "Dostluk Nişanı" verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hisarcıklıoğlu, nişan için teşekkür ederek, "Türkiye-Tataristan ekonomik ilişkilerine yaptığımız katkılar nedeniyle şahsımı 'Dostluk Nişanı' ile onurlandıran Tataristan Cumhuriyeti Reisi Sayın Rüstem Minnihanov'a şükranlarımı sunarım." ifadesini kullandı.

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