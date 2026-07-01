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Dünya Japonya'da 5,9 şiddetinde deprem
Dünya

Japonya'da 5,9 şiddetinde deprem

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Japonya'da 5,9 şiddetinde deprem

Japonya açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Iwate eyaleti açıklarında, Noda bölgesinin 55 kilometre doğusunda olduğunu duyurdu.

 

5,9 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 37,2 kilometre olduğu kaydedildi.​​​​​​​

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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