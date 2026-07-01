Japonya'da 5,9 şiddetinde deprem
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Japonya açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Iwate eyaleti açıklarında, Noda bölgesinin 55 kilometre doğusunda olduğunu duyurdu.
5,9 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 37,2 kilometre olduğu kaydedildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.