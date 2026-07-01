Sümela’ya akın var! 2 milyonu aşkın kişi gezdi
Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde 300 metre yükseklikte kayalar oyularak inşa edilen tarihi Sümela Manastırı, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Manastırı, 1 Temmuz 2021'de tamamlanan restorasyonun ardından geçen 5 yılda yerli ve yabancı 2 milyon 30 bin 272 ziyaretçi gezdi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden manastırda, sezonun başlaması dolayısıyla yoğun günler yaşanıyor