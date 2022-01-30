Rakı-balıkta demlendiği yetmedi! İmamoğlu hâlâ demleniyormuş

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, İstanbul'da binlerce kişi kar yüzünden yollarda mahsur kalmışken, İngiltere Büyükelçisi ile gizlice buluşup rakı-balık yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. Öztürk, İmamoğlu'nun "Nasılsınız?" sorusuna "‘Demleniyoruz" cevabını verdiğini aktardı. İşte balıkçıda demlendiği görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturan İmamoğlu'nun hâlâ "demlendiğini" ortaya koyan o yazı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun karla mücadele çalışmaları devam ederken daha önce randevusu verilmiş, bunun için Ankara'dan İstanbul'a gelmiş olan İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi'yle balıkçıya gitti. İyi ki de gitti. (...)

Bir kişiyle konuşurken söze “Nasılsınız?” diye sormak adettendir. Ben de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sordum. Şu karşılığı verdi:

“Gayet iyiyim; ne diyelim? Ülkemizin bu sürecini hep beraber yaşıyoruz. ‘Demleniyoruz' diyorum. Bazen ‘Daha kötü şeyler de yaşayabiliriz' diye düşünüyorum.' Ama Allah'ın izniyle zor günleri aşacağız. Değerli kalemlerin de doğru zamanlarındaki katkısıyla bu daha da kolay olacak diye düşünüyorum.”

(...)

ŞEFFAF OLUNCA TEPİNİYORLAR

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi ile balıkçıya gitmelerinin zamanı eleştiriliyor. Bunu sorduğumda İmamoğlu konuya şu açıklamayı getirdi:

“Bu konuda farklı düşünülebilir. O anda başka bir karar verilebilir ama benim baktığım pencereyi izah etmekle yükümlüyüm. O da şu: O kara rağmen bir gün önce İngiltere Büyükelçisi ve karısı Ankara'dan gelmiş. Biz de karla mücadeleye karşı gereken tedbirlerimizi almıştık. Tabi çok kronik bir duruma gelmemişken bu kararı veriyoruz. Gidip bir protokol yemeğine, ağırlamasını temsiliyet görevini yapıp işimizin başına dönelim anlayışıyla bu kararı verdik. Özeti budur. Yani ülkemizde bazı şeyler çok gizli yapılınca her şey normal ama birazcık şeffaf olunca bunun üzerinde tepinmek de bir başka anlayış haline geldi. Bendeki izahı budur.”

O MASADA NELER KONUŞULUR?

Balık lokantasına gittiği için İmamoğlu'na ağır eleştiriler yapıldı. Peki o masada konuşulanların içeriği neydi? Başkan İmamoğlu şöyle dedi:

“Görüşme içeriğiyle ilgili savsatalar yapıldı. Yani İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı, İngiliz büyükelçisiyle, eşiyle görüşecek, yanında her ikisinin danışmanı olacak, iki tane tercüman olacak, bu ortam da ne konuşulabilir ki? Şehir konuşulur, şehirler konuşulur, ülkeler arasındaki diyalog konuşulur, ülkeler arasındaki diyalogdan İstanbul kenti nasıl daha faydalanılır konuşulur.

Tatbikî sohbetin içine balığın lezzetli olup olmadığı girer, mutfak konuşulur, kadınların olduğu yerde elbette ki kadınlar konuşulur; bunlar konuşulur başka ne olacak? (...)"