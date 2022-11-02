Rakamları okuyan gözlerine inanamıyor! Togg’un fiyatı 180-250 bin lira mı olacak?

Ancak sosyal medyada dolaşan bir iddiaya göre Togg’un fiyatı 180-250 bin TL olacak. İddianın ortaya atılmasıyla yeni bir tartışma daha yaşandı. Vatandaşlar, Togg’un fiyatının bu kadar ucuz olmayacağını, bu rakamların 2 sene önce konuşulduğunu vurgulayarak enflasyonla bunun günümüz şartlarında 1 milyon TL’lere tekabül ettiğini söyledi.

TOGG FİYAT LİSTESİ VE ÖN SİPARİŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Togg’un ne zaman yollarda olacağıyla ilgili de bilgi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

“Togg ne zaman yollarda olacak? Bunu da merak ediyorsunuz. Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri hemen başlıyor.

Togg Avrupa yollarının da tozunu attıracağı için o pazarlarda aranan teknik yeterlilik belgesine sahip olacak. Dolayısıyla Togg’u inşallah 2023 ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz.”

“ŞUBAT AYINDA TOGG FİYATI BELLİ OLACAK”

“Togg’un ticari sırlarını açığa vermeden açıklayayım. Aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Tıpkı yeni nesil araç üreticileri gibi, Togg da satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirip çözmeye karar verdi.

Vatandaşlarımız Togg siparişlerini Şubat’ta başlayacak ön satışla birlikte verecekler. Ön satış ve sipariş şartları vakti geldiğinde şirket tarafından açıklanacaktır. En çok merak edilen biri de aracın fiyatı ne olacaktır.

Togg’un fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şeklide tespit edileceğine babayiğitlerle beraber karar vereceğiz. Önümüzdeki senenin mart sonunda pazara çıkacak ürününün fiyatının bugünden ilanı hem doğru hem de mümkün değildir.

Sanıyorum, ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg’un fiyatı da açıklanacaktır.”

İşte Togg’un fiyatının 180-250 bin lira olacağı iddiasıyla ilgili yapılan yorumlardan bazıları;

kdv’sidir o canım benim.

bana daha çok haber yazarının temennisi gibi geldi. öyle olsun istiyor galiba kendisi. hadi inşallah.

vergiler haric fiyatidir. muadili bir ulasim araci icin 10-15 bin dolar normal bir fiyattir.

2 sene önce yazılan habere göre doğrudur. zira 2019’un fiyatlarında bugün 583 bin tl olan toyota corolla’nın en düşük versiyonu, o gün 161 bin tl imiş. varın siz hesaplayın. basit bir hesapla 800-900 bin tl gibi bir şey çıkıyor. gelgelelim sadece döviz kuru değil, enerji ve işçilik maliyetleri daha fazla yükseldi. bu nedenle 1 milyon tl’den aşağı olması imkansızdır.

o haber 2019 yılının haberi o günden bugüne enflasyon farkını koy al sana 1 milyon. bu arada o araba satışa çıktığında 1 milyondan daha pahalı olacağı kanısındayım.

1 milyon alti olacak doye ufureyim.. yeni psikolojik sinirimiz malum.. ama talep de etken olur.. bakarlar talep cok 100 er 100 er cikarabilirler.. on satislardaki talebi bi gorelim hele.. icime dogan rakam 850 – 950 arasi.. bakalim..