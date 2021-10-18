  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Rakam ortaya çıktı! 22.7 milyar lira geldi
Ekonomi

Rakam ortaya çıktı! 22.7 milyar lira geldi

Bu yıl haziran ayında çıkarılan ve başvuru süresi 30 Eylül'de sona eren 7326 sayılı yasa kapsamında getirilen borç yapılandırmadan altı milyona yakın mükellef yararlanırken, yapılandırmadan 22.7 milyar liralık gelir geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 11:53:00 -
Rakam ortaya çıktı! 22.7 milyar lira geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı eylül ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.

Bütçe gerçekleşmeleri içinde yer alan bilgiye göre 30 Eylül tarihi itibariyle son yapılandırmadan 22 milyar 736 milyon lira gelir geldi.

2020 yılının kasım ayında çıkarılan ve taksit ödemeleri devam eden 7256 sayılı yapılandırmadan ise gelen kaynak 21.2 milyar lira oldu.

Düzenleme kapsamında ikinci taksit ödeme süresi 30 Kasım’da sona erecek. Yapılandırmanın devamı için ilk iki taksidin zamanında ve tam ödenmesi gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat 19. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Medya

Teşkilat 19. Bölüm Fragmanı yayınlandı

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın 19. bölüm 1. fragmanı yayınlandı.
Suudi Arabistan ve ABD askerleri sahaya indi!
Dünya

Suudi Arabistan ve ABD askerleri sahaya indi!

Suudi Arabistan, ABD ile Kızıldeniz'de, "seyrüsefer özgürlüğünü garanti altına almak amacıyla" 10 sürecek ortak tatbikat düzenliyor...
Gündem

"Bu zamana kadarki en büyüğü olacak" deyip duyurdu! ABD'den Türkiye'ye karşı skandal hamle

ABD, Yunanistan'ın Türk sınırına yakın Dedeağaç bölgesinde askeri sevkiyat hazırlığında. ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt "Kasım ayı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay