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Dünya Rai Tayfunu’nun vurduğu Filipinler’de ölü sayısı 388’e çıktı
Dünya

Rai Tayfunu’nun vurduğu Filipinler’de ölü sayısı 388’e çıktı

Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerini vuran Rai Tayfunu'nun yol açtığı afette ölenlerin sayısının 388'e yükseldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 11:39:00 -
Rai Tayfunu’nun vurduğu Filipinler’de ölü sayısı 388’e çıktı

The Star gazetesinde yer alan haberde, Sivil Savunma departmanından yapılan açıklamada, tayfun nedeniyle yaklaşık 482 bin evin hasar gördüğü belirtildi.

Tayfunun neden olduğu sel, şiddetli fırtına, toprak kayması ve yıkımlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 388’e çıktığı aktarılan açıklamada, 60 kişinin ise halen kayıp olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ülkede 300 binden fazla insanın tahliye kamplarında kaldığı ve 200 binden fazla kişinin ise diğer bölgelerdeki yakınlarına sığındığı bilgisi paylaşıldı.

Bohol Valisi Arthur Yap, vilayet idari sınırları içindeki belediye başkanlarına, "acil yardım çalışmalarına destek olmaları ve halkın gıda, su gibi acil ihtiyaçlarını karşılamaları" talimatını vermişti.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yaptığı incelemelerin ardından bölgeye 40 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurmuştu.​​​​​​​

Filipinler'de her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfun etkili oluyor.

Öte yandan, "ülkeyi vuran en ölümcül tayfun" olarak bilinen Haiyan nedeniyle 2013'te 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.

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