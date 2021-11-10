Rahmi Turan, Tevbe 84'ü Atatürk'e bağladı! "Bu ayetin mefhum-u muhalifi..."

Mustafa Kemal'in ölümünün yıl dönümü nedeniyle Sözcü'de bir yazı yayımlayan Rahmi Turan, Kur'an-ı Kerim ayeti üzerinden ilginç çıkarımlarda bulundu. Turan, Tevbe suresi 84. ayetinden, "Anıtkabir'de ayakta durulmalı" anlamı çıkardı.

Turan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Din bilgileri üst düzeyde olan Nazif Ay, yobazların çağ dışı görüşüne şiddetle karşı çıkarak şöyle diyor:

“İslam'ın temel kaynağı olan Kuran'a göre, mezar başında ayakta durmak yasak değildir.

Kuran'daki Tevbe Suresi'nin 84. Ayeti'nde mealen ‘münafıkların, nankörlerin mezarı başında durulmayacağını, yoldan sapmış olan bu kişiler için sonsuza kadar dua edilmeyeceği' anlatılır. Bu, sadece münafıklar ve nankörler içindir.

Bu ayet, son dönemlerin dinci itirazlarına cevap vermekte ve bizden, Atatürk ile diğer milli kahramanlarımıza, onların hatıralarını taşıyan mekânlarda ve özellikle mezarları başında, mesela Anıtkabir'de, ayakta durarak saygı göstermemizi istemektedir. Çünkü ayetin mefhum-u muhalifi, yani tam ters mantığı şunu söylemektedir:

‘İyi kişilerin ardından dua edin, o kişilerin örnek kişiliklerini öne çıkarmak maksadıyla mezarlarının başında ayakta durun!'

Atatürk, yaşantısı, fedakârlıkları, her türlü zulme isyanı ve milli kimliğimize katkılarından ötürü kabrinin başında ve onun hayırla yâd edileceği mekânlarda ya da heykellerinin bulunduğu noktalarda saygıya layık bir şahsiyettir.

Atatürk'e saygı duruşunda bulunmak hem ulusunun ona vefası, hem de dinin, Allah'ın bir emridir.”