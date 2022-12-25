  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Rahmi Turan iyice cozuttu! Yapma be beybaba
Medya

Rahmi Turan iyice cozuttu! Yapma be beybaba

Solak mahallenin yalan pompalayan yayın organlarından Sözcü’de kalem oynatan Rahmi Turan, yine hayal dünyasını köşesine taşıdı. "Asparagas haber" denilince Türkiye'de akla gelen ilk isim olan Turan, Ekrem İmamoğlu’nun siyaseten bitirilmek istendiğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 12:20:00 -
Rahmi Turan iyice cozuttu! Yapma be beybaba

Solak mahallenin yalan pompalayan yayın organlarından Sözcü’de kalem oynatan Rahmi Turan, yine hayal dünyasını köşesine taşıdı. 

"Asparagas haber" denilince Türkiye'de akla gelen ilk isim olan Turan, Ekrem İmamoğlu’nun siyaseten bitirilmek istendiğini ileri sürdü.

Turan, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonların biri bitmeden bir yenisi başlıyor. Hapis cezası ve siyaset yasağının ardından şimdi de terör soruşturması açtılar.

İçişleri Bakanlığı’nın iddiasına göre İmamoğlu, terörle iltisaklı kişileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işe almış!

(...) Öyle veya böyle İmamoğlu’nu yemek, siyaseten bitirmek istiyorlar.

Fakat bu haksızlıklar geri tepecek."

 

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ziya

At yalanı varsa inananı..... yalandan kim ölmüş

Ziya

Bu yazdıklarına dinozor turan bile kendiside inanmıyor olsun nede olsa at yalanı varsa inananı...... misali
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23