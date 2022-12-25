Rahmi Turan iyice cozuttu! Yapma be beybaba
Solak mahallenin yalan pompalayan yayın organlarından Sözcü’de kalem oynatan Rahmi Turan, yine hayal dünyasını köşesine taşıdı. "Asparagas haber" denilince Türkiye'de akla gelen ilk isim olan Turan, Ekrem İmamoğlu’nun siyaseten bitirilmek istendiğini ileri sürdü.
Solak mahallenin yalan pompalayan yayın organlarından Sözcü’de kalem oynatan Rahmi Turan, yine hayal dünyasını köşesine taşıdı.
"Asparagas haber" denilince Türkiye'de akla gelen ilk isim olan Turan, Ekrem İmamoğlu’nun siyaseten bitirilmek istendiğini ileri sürdü.
Turan, yazısında özetle şunları kaydetti:
"Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonların biri bitmeden bir yenisi başlıyor. Hapis cezası ve siyaset yasağının ardından şimdi de terör soruşturması açtılar.
İçişleri Bakanlığı’nın iddiasına göre İmamoğlu, terörle iltisaklı kişileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işe almış!
(...) Öyle veya böyle İmamoğlu’nu yemek, siyaseten bitirmek istiyorlar.
Fakat bu haksızlıklar geri tepecek."