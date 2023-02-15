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Medya Rahmi Turan böyle korku pompaladı! Abartma ihtiyar
Medya

Rahmi Turan böyle korku pompaladı! Abartma ihtiyar

Halka korku ve karamsarlık pompalamayı gazetecilik zanneden Rahmi Turan, yine tıynetinin gereğini yerine getirdi. Türkiye'yi sarsan depreme müdahalede yetersiz kalındığını savunan Turan, "Her açıdan yıkılmış durumdayız. Bundan sonrası yokluk, yoksulluk, işsizlik!" diyerek kara propagandaya girişti.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 21:32:00 -
Rahmi Turan böyle korku pompaladı! Abartma ihtiyar

Halka korku ve karamsarlık pompalamayı gazetecilik zanneden Rahmi Turan, yine tıynetinin gereğini yerine getirdi. Türkiye'yi sarsan depreme müdahalede yetersiz kalındığını savunan Turan, "Her açıdan yıkılmış durumdayız. Bundan sonrası yokluk, yoksulluk, işsizlik!" diyerek kara propagandaya girişti. 

Turan, Sözcü'deki yazısında özetle şunları kaydetti:

 

"Merkezden talimat gecikince kimse bir şey yapamadı! Vinçler bile çalışmadı! Her karar tek kişiye bağlı olunca sistem felç oldu! Hasar ve zarar belirleme çalışmaları, öğretmen ve imamlardan oluşan ekiplere yaptırıldı, uzman kişilere yaptırılmadığı için hatalı oldu. Afete hazırlık merkezi olan AFAD birçok yerde yetersiz kaldı. Her açıdan yıkılmış durumdayız. Bundan sonrası yokluk, yoksulluk, işsizlik! Yüz binlerce evsiz, işsiz, yetim ve öksüz insanımız oldu. 190 bin aile, öksüz ve yetim çocuklara “koruyucu aile” olmak için Aile Bakanlığı’na başvurdu."

 

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