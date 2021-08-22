Rahmi Turan adeta itiraf etti! AK Parti iktidarı ile sağlık sistemi 'nereden nereye' geldi

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Rahmi Turan Sözcü'deki köşesinde, gece gündüz düşmanlık ettiği AK Parti'nin iktidara gelmesinden sonra, sağlık sistemimizin 'nereden nereye' dedirtecek şekilde düzene girdiğini, farkında olmadan itiraf etti.

Rahmi Turan byazısında, 'Bodrum’da bir hastane gecesi!' başlığını kullandı. "Sağlık çökerse, ülke de çöker inancındayım!" ifadeleri ile AK Parti öncesi sağlık sistemini hatırlatan Turan, eski TFF Başkanı Mustafa Kemal Uslu'nun kendisine yazdığı mektubu paylaştı.

Turan, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanlarından olan Mustafa Kemal Ulusu'dan, sağlık konusunda ilginç bir mektup aldım." diyerek, şunları aktardı:

" 'Değerli ağabeyciğim,

Allah rahmet eylesin babacığım derdi ki 'Oğlum bu hastanelerdeki doktorların, hemşirelerin, tüm çalışanların hakkı hiç ödenemez.' Çok kez bunun doğruluğunu görmüşümdür ama iki gün önce, Cuma akşamı, Bodrum Devlet Hastanesi'nde öyle bir gece yaşadım ki, bu hastanedeki başta Başhekim olmak üzere doktorlar, hasta bakıcıları, hemşireler ve güvenlik görevlileri ile gurur duydum."

"Hastamı hemen acil serviste bir bölüme aldılar. Tedavi için yoğun bir çalışma başladı. Kan tahlili, idrar tahlili, vs... Yalnız bize mi? Hayır… Acil Servis'te aynı anda en aşağı 25-30 hastaya tedavi yapılıyordu. Âdeta arı gibi çalışıyorlardı. Nöbetçi doktorlar hastalarla tek tek ve yakından ilgileniyor, tahlil odalarına kan ve idrar örnekleri gidiyor ve kısa sürede dönüyor, teşhisler yapılıyor, gerekli ilaçlar hemen serumla veriliyordu."

"Bu arada etrafta dolaşan, hastalarla ilgilenen bir kişi daha vardı… Kimmiş biliyor musunuz? Hastanenin Başhekimi… Evet, gecenin o saatinde çalışanlarının yanında bir Başhekim..."