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Ekonomi Rahmi Koç dünya devini satın aldı! Üretim Türkiye'de yapılacak
Ekonomi

Rahmi Koç dünya devini satın aldı! Üretim Türkiye'de yapılacak

Yeniakit Publisher
2023-11-04 11:23:00 -
Rahmi Koç dünya devini satın aldı! Üretim Türkiye'de yapılacak

Rahmi Koç'un şirketi RMK Capital AG, 1974'te kurulan ve dünya lideri olan bot üreticisi Cantieri Capelli'nin çoğunluk hissesini satın aldı.

RMK Capital AG'den yapılan açıklamaya göre, ortaklıkla Capelli'nin üretmeyi planladığı yeni modellerle pazar payını artırması ve uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmesi hedefleniyor.

Ayrıca satın alma ile Capelli'nin farklı kullanım amaçlarına uygun yeni botları portföyüne katması ve Türkiye'de de üretim yapılması planlanıyor.

İtalya'nın Cremona şehrinde 1974'te kurulan şirketin, 2,2 metreden 15 metreye kadar 48 farklı modelde yarı sert şişme bot ve 10 metreye kadar 18 farklı modelde fiberglass bot üretme kapasitesi bulunuyor.

RMK Capital AG'nin sahibi Rahmi M. Koç, Capelli ile yaptıkları ortaklığı çok kıymetli bulduğunu belirtti. Koç, "Bu ortaklık sayesinde Capelli'nin en büyük distribütörleri arasında yer alan East Marine ile önemli bir sinerji yaratacağımıza inanıyorum. Capelli, uzun yıllara dayanan tecrübesiyle dünya pazarında lider, East Marine de satış kabiliyetiyle ülkemizin lider denizcilik marketi zinciri konumunda. Dolayısıyla heyecan verici bir sürece giriyoruz. Capelli'nin inşa edeceği yeni bot modelleri ve Türkiye'de kurulması planlanan üretim tesisiyle başarısını daha da ileriye taşıyacağına eminim. Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemiz denizciliğinin ilerlemesine katkı sağlayacak bu ortaklığın herkese hayırlı olmasını dilerim." dedi.

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