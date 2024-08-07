Rahmetli Erbakan Hoca "İyi bakınız" diyerek yıllar önce uyarmış! O alçakların hepsini tek tek saymış

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Necmettin Erbakan ile yaptığı son konuşmayı anlattı. Donat, Erbakan'ın Yahudilerin dünya üzerindeki kontrolünden ve gizli dünya devleti kavramından bahsettiğini belirtti. Erbakan'ın, dolar üzerindeki Yahudi mührüne dikkat çektiğini ifade eden Donat, Hoca'nın dünya düzeninin değişmesi gerektiğine dair görüşlerine yer verdi. İşte Yavuz Donat'ın dikkat çeken yazısının ilgili bölümü:

"Necmettin Erbakan, 27 Şubat 2011'de bir başka âleme göçtü, gitti... Allah, rahmet eylesin.

Hoca ile son konuşmayı yapan gazeteciyim... Aralık 2010.

Onun daveti ile bir öğle vakti buluştuk.

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(...)

Konuşmamız sırasında Prof. Erbakan'ın önünde iki kitap vardı:

Biri... Siyonizm'in Felsefesi.

Diğeri... Gizli Dünya Devleti... Dünyayı Kimler Yönetiyor?

İsrail'in aylardır devam eden bomba yağmuru ve Gazze'de devam eden katliamları... Hoca ile son konuşmamı hatırlattı.

(...)

İşte... 2010'daki yazımdan... Erbakan'ın o sözleri:

Yahudilerin kontrolünde bir dünya.

Dünya Bankası... Birleşmiş Milletler... IMF... Unesco... UNICEF...

Hep Yahudilerin elinde.

Roosevelt Yahudi... Churchill'i Yahudiler yetiştirdi.

***

Belli ki Hoca, biz ziyaretine gitmeden önce hazırlık yapmış... Yanına dolar almış.

Sohbette... Amerikan dolarını gösterdi ve sordu:

- Ne görüyorsunuz? Dolar... Bildiğimiz ABD Doları... Başka ne göreceğiz ki? Erbakan... "İyi bakınız" dedi:

- Dolar'ın bir bu yüzüne bakın, bir de arka yüzüne... Şurada bir mühür var... Dikkatinizi çekti mi? Ne mührü bu?

- Hocam... Herhalde, ABD Merkez Bankası'nın mührüdür.

- Hayır, Yavuz Beyefendi... Yahudi mührü bu... Yahudiii... Bilmem anlatabildim mi?

(...) Hoca... Dünyanın en büyük firmalarından söz etmişti.

Ve... Bazı firmaları... Markaları... Tek tek saymıştı. Sonra da... Aynen... Şunları söylemişti:

"Bunların 300'ü... En zenginleri... Siyonist... Faizci, kapitalist dünya nizamının en baştaki temsilcileri."

***

Erbakan Hoca ile yaptığımız son konuşmanın notlarına baktım dün... Bir sözünün altını çizmişim.

Hoca... Dünyaca ünlü bazı şirketleri... Siyasetçileri... İsim isim saydıktan sonra... Altını çizdiğim şu sözleri söylemiş:

- Bunlar... Siyonizm'in öz çocukları... Ama bu dünya böyle devam edemez... Bu böyle gitmez... Gidemez. (...)"