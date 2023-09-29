Rahmetle anıyoruz! İşte Oğuzhan Asiltürk’ün akıllara kazınan icraatı

Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden ve siyasi hayatı boyunca eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'a yol arkadaşlığı yapan Oğuzhan Asiltürk'ün vefatının üzerinden 2 yıl geçti.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, merhum Asiltürk'ün İçişleri Bakanı olduğu dönemde akıllara kazınan icraatı da konuşuldu.

Karahasanoğlu konuya dair şunları söyledi:

Karaköy’ün merkezinde, 50’nci yıl cumhuriyet anısına çıplak bir kadın heykeli dikmişti CHP’li belediye başkanı o tarihte. Oğuzhan Asiltürk İçişleri Bakanı, koalisyon ortağı CHP… Asiltürk, bakanlık koltuğuna oturmasının ya haftasıydı ya da 15’inci günüydü, o heykeli toplattırdı, Gülhane’de bir yere attırmıştı. Bütün gazeteler, “Oğuzhan Asiltürk bakanlık koltuğuna oturdu, bunların tek dertleri heykel…” Söylesen çıplak kadın heykeli diye. Böyle dirayetli isimlerdi onlar.