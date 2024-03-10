Rahmet kapıları ardına kadar açılıyor! Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan

Sebahattin Ayan İstanbul

Gönüllerin iman nuruyla coşacağı Ramazan-ı Şerif ayı bu gece ilk sahurla başlıyor. Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in ilk teravihi bu akşam kılınacak. Bin aydan daha hayırlı olan mübarek Ramazan-ı Şerif’e ulaşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar, bu akşam camilerde ilk teravih namazını eda edecek, gece ise sahur yaparak ilk orucuna ‘bismillah’ diyecek. Ramazan-ı Şerif ayının manevi ikliminin yansımaları üzerimize düşmeye başlamışken, ilahiyatçılardan gazetemize özel açıklamalar geldi. Alanında uzman isimlerle Ramazan-ı Şerif ayının faziletlerini ve nasıl değerlendirmemiz gerektiğini sizler için konuştuk.

Ramazan takva mektebidir

Konuyla ilgili gazetemize konuşan TÜM-DİN-DER Başkanı Metin Kaçar, “Ümmeti Muhammed'in 11 ayın sultanı diye bildiği Kur'an'da geçen tek ay olan Ramazan-ı Şerif inşallah hoş gelir, sefalar getirir. Ümmeti Muhammed'in birliğine, beraberliğine vesile olmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum. Ramazan iftar sofrası, sahur sofrası iftarı bekleme, teravih namazlarında gezme gibi gözükse de aslında ramazan ayı ve oruç ibadeti çok önemli bir mekteptir. Takva mektebidir. Bizi değiştirecek on bir ay içerisinde yaptığımız yanlışlardan bizi kucaklaştıracak bir şuur mektebidir. Ramazan gündüz aç kalmanın akşam saatlerinde hıncını alırcasına karınlarımızı tıka basa doyuracağımız bir olay değildir. Ramazan, iftar sofrasında Gazze'yi düşünmek, Doğu Türkistan'daki Müslümanın acısını yaşamaktır, mazlum kardeşlerimizin haliyle hallenmenin adı olmalıdır. Yoksa akşama kadar kalp kırıp, sağa sola sataşıp, gönül incittikten sonra iftar saati ekran başına geçip ilahi, Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek günahlardan arınmaya çalışmak da değildir. Sözün özü ramazan bir mekteptir. Allah bize bu mektepten en iyi şekilde faydalanmayı nasip etsin” dedi.

Ramazan orucunun farz ibadetlerden olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Yakup Çiçek ise bu ayda neler yapılması gerektiğini anlattı. Çiçek, “Ramazan orucu Müslüman olmanın beş şartından biridir. Bir Müslüman oruç şartlarını taşıyorsa; hasta, yolcu değilse orucu tutmakla mükelleftir. Ramazan boyunca yapılacak her ibadetin ramazanın dışındaki günlerde yapılanlara göre daha büyük sevabı olduğu unutulmamalı. Hadisi şeriflere göre, ramazandaki ibadetin, iyiliğin karşılığı bin kat olabilir. Oruç tutanlar bu ayda birbirlerini asla kırmamalıdır” diye konuştu.

İftarda öncelik fakirlere

Ramazan ayında verilecek iftar davetlerinde önceliğin fakirlere verilmesi gerektiği uyarısında da bulunan Çiçek, şöyle devam etti: “Peygamber Aleyhisselam, ‘Kim bir oruçluyu iftar ettirirse o oruçlunun o günkü orucunda aldığın sevabın bir katı da iftar ettirene verilir’ buyurmuştur. Bir başka nokta ramazanda teravih namazlarıdır. Normalde sünnet vasfını taşıyan teravih namazları, sevap bakımından diğer sünnet namazlara göre farklıdır. Farz namazmış gibi sevabın verileceği belirtilmiştir. Bu ay bir yerde zekatların verildiği aydır. Aslında bu ayda verilmesi mecburi değildir. Çünkü zekât yıllık bir ibadettir. Ama bunu ramazanda vakti gelmeden önce vermek daha evladır. Ramazan ayının en önemli ibadetlerinden biri de Fıtır sadakasıdır. Müslümanların en geç bayram sabahına kadar bu Fıtır sadakalarını vermeleri çok önemlidir.”

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