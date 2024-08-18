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Dünya Rahipten eşi benzeri görülmemiş itiraf! Kilisede neler olmuş neler...
Dünya

Rahipten eşi benzeri görülmemiş itiraf! Kilisede neler olmuş neler...

Yeniakit Publisher
2024-08-18 14:02:00 -
Rahipten eşi benzeri görülmemiş itiraf! Kilisede neler olmuş neler...

Avusturya'da bir Katolik rahibin, kilise arazisinde kendisine tahsis edilen evde yasa dışı bir metamfetamin laboratuvarı kurduğu ortaya çıktı.

Avusturya'da kilise arazisinde kendisine tahsis edilen evde metamfetamin laboratuvarı kuran Katolik bir rahibin evine ihbar üzerine baskın yapılırken, metamfetamin üretimi için kullanılan kimyasallar ve laboratuvar ekipmanlarına el koyuldu.

Avusturya'da yaşanan bir olay, bir kimya öğretmeninin metamfetamin üretimini anlatan dünyaca ünlü dizi Breaking Bad'i akıllara getirdi.

Kilise arazisinde kendisine tahsis edilen evde metamfetamin laboratuvarı kuran Katolik bir rahibin evine ihbar üzerine baskın yapılırken, baskında yasa dışı sokak uyuşturucusu yapımında kullanılan kimyasallar ve laboratuvar ekipmanlarına el konuldu.

Katolik Haber Ajansı'nın yetkilileri, uyuşturucunun satış amaçlı üretildiğini aktarırken, laboratuvarın üretimin ilk aşamalarındayken kapatıldığı bildirildi.

RAHİP İTİRAFTA BULUNDU

Polonya'nın Varşova Başpiskoposluğuna bağlı, ismi açıklanmayan 38 yaşındaki rahip, tutuklanması sonrası yasa dışı sokak uyuşturucusu ürettiğini itiraf ederken, öte yandan 30 yaşında bir Irak vatandaşı da tutuklandı.
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RAHİBİ AÇIĞA ALDILAR

Rahibin Avusturya'nın St Pölten Piskoposluğu'nda 2021 yılından beri görev yaptığı ifade edilirken, rahibin açığa alındığı vurgulandı.

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