Rahip Brunson davasında flaş gelişme

İzmir'de "casusluk" suçlamasıyla tutuklanan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın tahliye talebi reddedildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Brunson ve avukatı katıldı.

Duruşmayı, yabancı basın mensupları ile Brunson'ın eşi Norine Brunson, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett ve bazı yetkilileri, ABD Dini Özgürlükler Komisyonu üyeleri ve kilise görevlileri de takip etti.

Tanık olarak dinlenilen L.A, 8-10 yıldır tanıdığı sanık Andrew Brunson'un terör örgütü mensuplarıyla yakın ilişki içinde olduğunu ve onlara yardım ettiğini, kendisini uyarmalarına rağmen geri adım atmadığını iddia etti.

"TERÖR ÖRGÜTÜ SEMPATİZANLARIYLA GÖRÜŞÜRDÜ"

Hakkında verilen talimatlar nedeniyle hiçbir kilisede çalışamadığını ve muhbir olarak anıldığını ifade eden tanık, Işık Kilisesi Pastörü'nün de kendisini ifadesini değiştirmesi yönünde telkinde bulunduğunu ayrıca tövbe etmesini istediğini ileri sürdü.

Brunson'un terör örgütü sempatizanlarına yardım ettiğine şahit olduğunu öne süren L.A, "Brunson bir gün kilisedeki vaazında 'Türkler ile Kürtler arasında savaş var' ifadesini kullandı. Biz buna katılmıyoruz, bizim böyle bir düşüncemiz yok. Kendisi neden böyle düşünüyor dedik." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı'nın, "Kürt kimlikli kişiliklere ayrıcalık tanındığı, bunların arasında PKK'lıların da olduğu, Kürt kilisesi oluşturulmaya çalışıldığı yönünde anlatımların olmuş. Neye dayanarak söylüyorsun" sorusu üzerine tanık, "Terör örgütüne sempati duyanlarla çok fazla görüşme yapardı" cevabını verdi.

"TÜRKLER OTURAMAZ" YAZISI

Tanığın "Bir gün yine kiliseye gittim. Gittiğimde koltukların üzerinde 'Türkler oturamaz' yazısı yazmışlardı" ifadesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Neden böyle bir yazı yazıldı" sorusunu yöneltti.

Tanık L.A, "O yazıyı görünce çok şaşırdık. Sorduğumuzda misafirlere ayrıldığı için öyle yazdıklarını söylediler. Madem misafirlere ayrıldı, protokol yazsınlar. Neden 'Türkler oturamaz' diye yazıyorlar. Bunlar Türk düşmanıdır" ifadelerini kullandı.

GİZLİ ODADA TERÖR DÖKÜMANLARI

Tanık L.A. şöyle devam etti:

"Kilisede gizli bir odada toplanılıyordu. Biz o toplantılara alınmıyorduk. Bir gün o odaya girdiğimde terör örgütünün dokümanlarını gördüm. Koliler içinde PKK'ya ait broşürler vardı. Terör örgütlerinin kurmak istediği Kürdistan ile ilgili haritası bulunuyordu, haritada belli yerler işaretlenmişti. Suruç ve Kobani'ye tanrısal hizmet için gittiklerini söylüyorlardı. 'Gönüllü çalışma' denildi. Bizi çağırmadılar.''

BRUNSON'DAN İDDİALARA YANIT

Tanığın iddialarını üzerine söz alan Andrew Brunson, şunları kaydetti:

"Kürtçe İncil bastırmadık, dağıtmadık. Özellikle Kürtlere özel ilgi gösterdiğimiz ve Türkleri arka planda tuttuğumuz doğru değil. Bunu reddediyorum. Kilisede kimseye ayrıcalık yok. Biz görev verirken, Tanrı'ya yakın mı, adanmışlık var mı ona bakıyoruz. Çoğu kişi beni tehdit etti ama terk etmedim. Çünkü kurtarıcı bir görev ihsan etti. Hakkımda çok şey söylendi. FETÖ'cü, PKK... Bunlara karşıyım. Türkiye'nin toprak bütünlüğüne inanıyorum ve destekliyorum. Benim hakkımda yalan söyleyen ve yalancı tanıklı yapanları affediyorum."

"KİLİSEDE AKIL ALMAZ ŞEYLER GÖRDÜM"

Tanık M.C. ise 12-13 yıl önce Hrıstiyan olduğunu, Brunson'u da görevli olduğu kilisede tanıdığını belirtti.

Yaklaşık 4-5 yıl önce Suriyeli Mehmet adlı kişiden Kürt kilisesi kurulduğunu öğrendiğini savunan M.C, "Kilisede akıl almaz işler gördüm. Adamlar leşler üzerine dua ediyorlardı. Bir daha gitmedim. Kilisede 3 kutsal kitabın üzerinde PKK'nın amblemlerini gördüm. Biz Türküz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Gerekli yerlere bu durumları yazdım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı'nın, "Leş kelimesinden kastınız PKK'mıydı?" sorusuna ise tanık, "Bunu bizzat duyduk. 'Onlar vatan için ölen şehitler' deniliyordu. Dağdaki ölen gerillalar için dua ediliyor" yanıtını verdi.

Sanık Brunson ise tanığın iddialarına, "Mülteci toplantısına hiç katılmadı ki orada olan şeyleri anlatsın. Bunları nereden biliyor. Biz Kürtlere ayrı bir şey yapmadık" şeklinde konuştu.

35 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Brunson, 9 Aralık 2016 tarihinde terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklanmıştı. Hakkında hazırlanan ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Brunson hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, Brunson'un din adamı görüntüsü altında terör örgütleri PKK ve FETÖ adına suç işlediği ve bu örgütlerin genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, bu örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.

Brunson'un FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde "eski Ege Bölgesi imamı" firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.

TRUMP İADESİNİ İSTEMİŞTİ

Brunson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşmesinde de gündeme gelmiş; Trump, Rahip Brunson'un serbest bırakılmasını ve ABD'ye iade edilmesini istemişti.

(NTV)