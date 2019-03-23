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Rahip ayin sırasında bıçaklı saldırıya uğradı

Kanada'da Katolik kilisesinde düzenlenen dini tören esnasında rahip bıçaklı saldırıya uğradı.

23 Mart 2019 Cumartesi 09:11

Olay, Kanada'nın Montreal kentinde katolik kilisesi olan Saint Joseph'de sabah saatlerinde meydana geldi.

77 yaşındaki rahip Claude Grou konuşma yaptığı sırada, bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Canlı yayınlanan program sırasında meydana gelen saldırıda saldırgan bir anda elinde bıçakla kürsüye çıktı ve rahibi bıçakladı. Güvenlik görevlisi ve cemaatin müdahalesi ile saldırgan etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Hastaneye kaldırılan rahibin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

26 yaşındaki saldırganın polis tarafından bilinen birisi olduğu; olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Başbakandan rahip mesajı

Saldırı sonrası Kanada Başbakanı Justin Trudeau da sosyal medya hesabından saldırıyı ‘korkunç’ olarak tanımlayarak “Claude Grou, Kanadalılar seni düşünüyor ve hızla iyileşmeni diliyorlar” mesajını paylaştı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 09:11
  1. Kanada Başbakanı Justin Trudeau
  2. katolik kilisesi
  3. bıçaklı saldırı

YORUM YAZ

  • DenyiDenyi12 dk önce
    Kimse ne olkdugunuanlanadi mi ! Gel ozaman akite Sor ;-))
  • SelimSelim30 dk önce
    Bütün dünya bu şerefsiz saldırıların arkasında ABD teröristi olduğunu bilip artık ona göre tepki vermeli.

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