Rahip ayin sırasında bıçaklı saldırıya uğradı

Olay, Kanada'nın Montreal kentinde katolik kilisesi olan Saint Joseph'de sabah saatlerinde meydana geldi.

77 yaşındaki rahip Claude Grou konuşma yaptığı sırada, bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Canlı yayınlanan program sırasında meydana gelen saldırıda saldırgan bir anda elinde bıçakla kürsüye çıktı ve rahibi bıçakladı. Güvenlik görevlisi ve cemaatin müdahalesi ile saldırgan etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Hastaneye kaldırılan rahibin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

26 yaşındaki saldırganın polis tarafından bilinen birisi olduğu; olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Başbakandan rahip mesajı

Saldırı sonrası Kanada Başbakanı Justin Trudeau da sosyal medya hesabından saldırıyı ‘korkunç’ olarak tanımlayarak “Claude Grou, Kanadalılar seni düşünüyor ve hızla iyileşmeni diliyorlar” mesajını paylaştı.