Şehidimizin yavrusuna görkemli sünnet düğünü

ANNESİ: SEVİNÇ VE HÜZÜN BİR ARADA - Şehit polis memuru Ali Sevim'in eşi Demet Sevim ise sünnet düğünü organizasyonuyla birçok duyguyu aynı anda yaşadıklarını dile getirdi. Oğlu Eyüphan'ın isteğiyle şehit eşinin adının verildiği TOMA'nın sünnet aracı haline getirildiğini anlatan Demet Sevim, "Eyüphan 9 aylıkken babamız Ali Sevim şehit oldu. Elimden geldiği kadarıyla bu yaşlara kadar Eyüphan'ı getirmeye, büyütmeye çalıştım. Şu an tarif edemeyeceğim duygular yaşıyorum. Sevinç, mutluluk ve hüzün hepsi bir arada. Biz babamızla ve tüm şehitlerimizle gurur duyuyoruz. Oğlum da vatana, millete hayırlı bir evlat olur. Ben Eyüphan'ı elimden geldiğince yetiştirmeye çalıştım. Sünnet düğünü olmasını çok istedi. Bizleri destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendi çocukları gibi bu sünnet düğünü için uğraştı. Ben oğluma 'Ne istersin?' diye sordum, oda bana babasının isminin yazdığı TOMA'yı istedi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü de 'seve seve' cevabını verdi. Emniyet teşkilatının bizde çok büyük önemi var ve Eyüphan da TOMA aracını bu nedenle istedi" diye konuştu.