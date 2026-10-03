  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan 5 bin dolarlık seçim vaadi! Ama tek şartı var Haftada sadece 1 gün yetiyor! Bu alışkanlık yaşlanmaya bağlı kas kaybını durduruyor Derin uzay görevine bir adım daha... NASA’nın yeni gezegen avcısı ilk ışığını yakaladı AK Parti'ye geçen belediye başkanına terbiyesizlik Radarları kör ediyor, betonları deliyor: Türkiye üretimi resmen patlattı Rama'dan Almanların hoşuna gitmeyecek sözler: Tehdit Türkiye'den değil oradan geliyor Uzmanlardan peş peşe uyarı geldi! Pasifik’teki dev enerji kütlesi California’ya ilerliyor Tatbikatta 14 asker hayatını kaybetti: Ülkenin cumhurbaşkanı kelle almaya başladı Beşiktaş'ın dobra ismini harcadılar: Kulüpten ihraç edildi
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Şehidimizin yavrusuna görkemli sünnet düğünü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şehidimizin yavrusuna görkemli sünnet düğünü

Şehit polis memuru Ali Sevim'in 8 yaşındaki oğlu Eyüphan Sevim, sünnet düğününe babasının adını taşıyan TOMA ile gitti. Eyüphan, "Babamın isminin yazılı olduğu TOMA'yı istemiştim" açıklamasını yaptı.

#1
Foto - Şehidimizin yavrusuna görkemli sünnet düğünü

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2017'de terör saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Ali Sevim'in (32) oğlu Eyüphan Sevim'in (8) sünnet düğünü için balon ve Türk bayraklarıyla süslenen TOMA ve polis araçları konvoy yaptı. Evinden TOMA ile alınan Eyüphan, salona babasının meslektaşları tarafından uzun araç konvoyuyla götürüldü.

#2
Foto - Şehidimizin yavrusuna görkemli sünnet düğünü

TOMA'YA ŞEHİT BABASININ ADI VERİLMİŞTİ Diyarbakır'da 2017 yılında Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında Çevik Kuvvet polisini taşıyan zırhlı aracın geçişi esnasında tuzaklanmış patlayıcı infilak ettirildi. Terör saldırısında Eskişehirli polis memuru Ali Sevim ile birlikte 4 polis memuru şehit oldu. Eskişehir'de toprağa verilen polis memuru Ali Sevim'in adı ise hem Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne, hem de Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarından (TOMA) birine verildi.

#3
Foto - Şehidimizin yavrusuna görkemli sünnet düğünü

Şehit Ali Sevim'in Eskişehir'de oturan oğlu Eyüphan Sevim'in sünneti için Eskişehir Valiliği ve Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) düğün organizasyonu planladı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ise Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne görevli Şehit Ali Sevim'in adının verildiği TOMA'yı, balonlarla ve Türk bayraklarıyla süsledi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden çıkan TOMA ve polis araçları konvoy halinde şehidin eşi Demet ve oğlu Eyüphan Sevim'in oturduğu Vadişehir Mahallesi'ne gitti. Eyüphan Sevim, meşaleler arasında çıktığı evinin önünde ailesi ve arkadaşlarıyla oynadı. Ardından tüm şehitler için dualar okundu. ESMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Sinlenmez, şehit çocuklarına her zaman kutsal gözüyle baktıklarını söyledi. Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ın teşvikleriyle düğünü organize ettiklerini ifade eden Sinlenmez, "Biz Eskişehir'de faaliyet gösteren 250 işadamından oluşan bir derneğiz. Derneğimizde bizim için önemli olan Eskişehir'deki her duruma müdahale edebilmek. Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ın telkinleriyle de Eyüphan'ın bugün düğününü beraber yapıyoruz. Şehitlik ve gazilik bizim için çok kutsal, biz bu memlekette üretim yapabiliyorsak, ihracat yapabiliyorsak, bu memlekette evimize ekmek götürebiliyorsak, istihdam sağlayabiliyorsak, şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesinde. Bu görev bu nedenle bizim için çok kutsaldı. Eskişehir Valimiz Erdinç Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Bütün şehitlerimiz onların evlatları, emanetleri bizim için kutsaldır" dedi.

#4
Foto - Şehidimizin yavrusuna görkemli sünnet düğünü

ANNESİ: SEVİNÇ VE HÜZÜN BİR ARADA - Şehit polis memuru Ali Sevim'in eşi Demet Sevim ise sünnet düğünü organizasyonuyla birçok duyguyu aynı anda yaşadıklarını dile getirdi. Oğlu Eyüphan'ın isteğiyle şehit eşinin adının verildiği TOMA'nın sünnet aracı haline getirildiğini anlatan Demet Sevim, "Eyüphan 9 aylıkken babamız Ali Sevim şehit oldu. Elimden geldiği kadarıyla bu yaşlara kadar Eyüphan'ı getirmeye, büyütmeye çalıştım. Şu an tarif edemeyeceğim duygular yaşıyorum. Sevinç, mutluluk ve hüzün hepsi bir arada. Biz babamızla ve tüm şehitlerimizle gurur duyuyoruz. Oğlum da vatana, millete hayırlı bir evlat olur. Ben Eyüphan'ı elimden geldiğince yetiştirmeye çalıştım. Sünnet düğünü olmasını çok istedi. Bizleri destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendi çocukları gibi bu sünnet düğünü için uğraştı. Ben oğluma 'Ne istersin?' diye sordum, oda bana babasının isminin yazdığı TOMA'yı istedi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü de 'seve seve' cevabını verdi. Emniyet teşkilatının bizde çok büyük önemi var ve Eyüphan da TOMA aracını bu nedenle istedi" diye konuştu.

#5
Foto - Şehidimizin yavrusuna görkemli sünnet düğünü

"ÇOK MUTLUYUM" - Eyüphan Sevim de çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi: "Şu an çok mutluyum, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü sünnet arabam olarak TOMA getirmeyi kabul etti. TOMA ya da polis aracı olacaktı. TOMA olursa da babamın isminin yazılı olduğu TOMA'yı istemiştim. Benim isteğimi kırmalar ve emniyet de TOMA aracı gönderdi. Sünnet düğünüme babamın adının yazılı olduğu TOMA aracıyla gidiyorum." Evin önündeki karşılamaların ardından Eyüphan Sevim, şehit babasının isminin verildiği TOMA'ya bindi. TOMA ve polis araçlarının da yer aldığı uzun konvoyla Eyüphan, sünnet düğünün yapıldığı salona götürüldü. Eyüphan Sevim ve yakınları, çok sayıda polisin de katıldığı düğünde gönüllerince eğlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır'ın İsrail'i çıldırtan Sina Yarımadası projesi nedir?
Dünya

Mısır'ın İsrail'i çıldırtan Sina Yarımadası projesi nedir?

Mısır’ın, Süveyş Kanalı’nı İsrail sınırına yakın Kuzey Sina’daki Taba kentine bağlayacak yeni bir demiryolu inşa ettiği bildirildi. Proje İs..
Resmen duyurdular: Tel Aviv’e tüm uçuşlar askıya alındı
Gündem

Resmen duyurdular: Tel Aviv’e tüm uçuşlar askıya alındı

Tel Aviv'e gerçekleştirilen uçuşlarla ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Flydubai, FZ1073 sefer sayılı uçakta yaşanan ve kaptan pilotun y..
Müslümanlara hayırlı olsun! Mustafa Karahasanoğlu Külliyesi dualarla açıldı
Gündem

Müslümanlara hayırlı olsun! Mustafa Karahasanoğlu Külliyesi dualarla açıldı

Karahasanoğlu ailesince İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Mehmet Akif Mahallesi’nde inşa edilen Mustafa Karahasanoğlu Camii ve Kur’an Kursu, bug..
Konya’da fuhuş şebekesine operasyon! 10 yabancı kadın sınır dışı edildi
Gündem

Konya’da fuhuş şebekesine operasyon! 10 yabancı kadın sınır dışı edildi

Konya’da yabancı uyruklu kadınları para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girmeye zorladığı belirlenen şebekeye yönelik operasyon düzenle..
Aden’e füze ve İHA saldırısı: Burayka’da binalar hasar gördü
Dünya

Aden’e füze ve İHA saldırısı: Burayka’da binalar hasar gördü

Yemen hükümetine bağlı SABA TV, Husilerin Aden’in Burayka ilçesindeki sivil alanlara füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdığını bildirdi..
İsmet İnönü İngiliz Başbakana güvence vermiş! MİT 83 yıllık belgeyi paylaştı
Gündem

İsmet İnönü İngiliz Başbakana güvence vermiş! MİT 83 yıllık belgeyi paylaştı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile dönemin İngiltere Başbakanı Winston Churchill’in 1943’te Adana’da gerçekl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23