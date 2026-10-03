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Gündem Şüpheli Özbaran’ın ikametinden bir servet çıktı: Avrolar, dolarlar külçe külçe altınlar!
Gündem

Şüpheli Özbaran’ın ikametinden bir servet çıktı: Avrolar, dolarlar külçe külçe altınlar!

Yeniakit Publisher
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Şüpheli Özbaran’ın ikametinden bir servet çıktı: Avrolar, dolarlar külçe külçe altınlar!

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer dahil 59 kişinin gözaltına alındığı rüşvet soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltındaki isimlerden Ali Özbaran'ın adresindeki aramada 4 kilogram külçe altın, yüz binlerce avro, sterlin ve dolar ile 131 parça altın, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda ihale dokümanı ele geçirildiği öğrenildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesine "Rüşvet - İhaleye Fesat Karıştırma - Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında dosyanın şüphelilerinden Ali Özbaran isimli şahsın evinden adeta bir servet çıktı.

 

Şüpheliye yönelik operasyon yapıldığı gün ikamet adresinde yapılan aramalarda;

 -257.600 Euro

-25.120 Dolar

-64.100 Paund

-4 kg külçe altın

-116 Adet Tam Cumhuriyet Altını

-8 adet yarım altın

-5 adet çeyrek altın,

-2 adet 1 gramlık altın,

-1 adet ruhsatsız tabanca,

-3 adet şarjör,

-60 adet fişek,

-İhale Dokümanları

çıktığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

PARALARI SAYMAK İÇİN EVE PARA SAYMA MAKİNESİ GETİRİLDİ

Baskın anına ait görüntülere, ikametgahta ele geçirilen yüksek miktardaki nakit paranın sayılabilmesi için polis ekiplerinin adrese para sayma makinesi getirdiği anlar yansıdı.

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Yorumlar

Edep Yahuu

Ne Fon sıkanadalını ne Enflasyonu ne Yakıt ve diğer zamanları ne ortaya çıkan ve kanıtlanan hırısılıkları, yolsuzlukları ne yargılanamayan vekil ve bakanları, yargılanıp hemen salınan kişileri ne peceteden makbuzları unuturmayacaksınız. Bunlarla

Saffet

25yıllık iktidarın eseri Halk domates almaya para bulamaz iken siyasilerin servet artışlarının maaşallahı var bir umre veya hac ALLAH huzurunda affola düşüncesi veya inancının sahibini aldatma gücünü kendinde görmesi sonucu İŞTE insanlar inancını neden kaybettiğinin acık örnegi diye düşünüyorum
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